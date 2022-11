Continúan las entrevistas por denuncia de tentativa de abuso: el docente pidió licencia

Continúan las entrevistas tras la denuncia de abuso a un docente de Goya y sacó licencia hasta el año 2023. Mientras la fiscalía investiga sobre lo sucedido, la familia del menor pide justicia y tomar precauciones ante casos similares.

El profesor del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” de Goya, en las últimas horas pidió licencia por 60 dias. Esto ocurre luego de reclamos de varios tutores que, pedían explicación a la rectoría del porque no se actuó tras ser denunciado penalmente, indicó TN Goya. Según aseguran, el docente no regresará más a la escuela hasta el año entrante. En tanto, la fiscalía no fue informada de esta decisión.

Por su parte, el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Resolución y Análisis de Casos (Ufrac), Guillermo Barry, indicó a El Litoral que “se pidieron informes al colegio y se va a avanzar con entrevistas”. Además, indicó que la posible restricción de acercamiento es definida por el Juzgado de Menores de esa localidad.

La semana pasada, la familia de la víctima pidió más compromiso a la escuela. “En la escuela no se hizo nada, mi hijo se cruza todos los días con el profesor; este hecho cambió rotundamente la vida de mi hijo, él no quiere ir al colegio”, explicó la madre en declaraciones a TN Goya.

“Mi hijo estaba en la garita en avenida Caá Guazú esperando al tío, para que lo busque, había salido de la escuela donde asiste. El profesor lo llamó y lo invitó a que pasara a la casa y que le practicara sexo oral”, contó.

Y añadió: “Se acercó porque lo conoce, sabe que es profesor de la escuela, lo ve todos los días, y allí sucede esta situación”. Ahora, la jueza de Familia ordenó restricción de acercamiento al profesor. “Mi preocupación es porque me cuenta que lo ve todo el tiempo y que el profe lo mira fijamente y eso le da temor”, afirmó la madre del adolescente.

Por el hecho las autoridades del ministerio de Educación de la provincia habían pedido a los directivos de la escuela que recaben toda la prueba necesaria para avanzar en medidas hacia el educador.

El episodio ocurrió a la salida del colegio cuando un adolescente de 15 años esperaba a un tío que pase a buscarlo ya que llovía y su madre no podía debido a la lluvia torrencial en esa oportunidad.

Pasada la tarde, el docente acusado se habría acercado y pedido al menor para ir a su domicilio. Según el relato del chico, le dijo “para hacer cositas”. Él salió corriendo y se escondió en la casa de un compañero. Al contarle el hecho a su madre, la progenitora radicó la denuncia.

Ante ello, se inició un “sumario interno administrativo al docente”, dijo a El Litoral el periodista local Juan Cruz Velazquez.

Por otro lado, está previsto que la psicóloga forense entreviste al menor, y si considera que está en condiciones de declarar, sería citado por el fiscal para exponer el caso. De ser sólida la acusación, el profesor sería imputado.