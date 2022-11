Denuncia por mala práxis en un parto: un estudio descartó otras causas de muerte

A 7 meses de la pérdida del bebé de Perla Amarilla, una prueba descarta otras causales de muerte y aseguran que “si hubiera sido atendida a tiempo se salvaba”. Se trata del caso de la joven de Mocoretá que acudió al hospital con contracciones pero por no ser atendida a tiempo denunció por mala práxis al personal de salud.

Perla Amarilla se acercó al hospital de Mocoretá el cinco de este año con contracciones. Según su relato, no fue atendida a tiempo y pasó desde la mañana hasta la tarde en la puerta del hospital ya que insistían en que aún no era la hora. Posteriormente, cuando ya estaba en grave estado, los médicos habrían decidido trasladarla a Paso de los Libres y su beba de ocho meses falleció en el canal de parto rumbo a esa localidad. Ella y su familia iniciaron una causa judicial bajo el legajo Nº 17631/22 en la Fiscalía de Monte Caseros.

Ahora, la denunciante confirmó que una prueba obtenida a partir de estudios de la Justicia, descarta la existencia de otros inconvenientes de salud que podrían haber ocasionado la muerte de su bebé en su vientre. “Lo único que obtuvimos hasta ahora es que, gracias al abogado que pusimos, se pudo apurar más el resultado de la placenta que estaba atrasado hace más de seis meses”, indicó Perla Amarilla a El Litoral.

“En el resultado salió que si los médicos me atendían como correspondían mi bebé se iba a salvar. Salió todo bien y que no había ningún problema”, explicó la joven de 25 años. “Eso también descartó de que estaba muerto hace días como habían dicho algunos medios de comunicación”, resaltó. La mujer insiste en que si hubiese sido diferente la historia, hoy su bebé Kiara estaría con ella. “Salió que si hubiera tenido la atención que necesitaba en ese momento, mi bebé se salvaba”, destacó.

Sobre la situación judicial, Perla insiste en que no hay avances de la causa. “El abogado hace poco que se está metiendo en la causa y lo que pasa es que no hay novedades porque el fiscal no le deja ejercer al abogado y le pone muchas trabas”, dijo Amarilla.

Además, a pocos días de cumplir siete meses del hecho, la joven asegura: “Uno de los problemas más graves que tenemos es que el fiscal no llamó a declarar todavía a ninguno de los acusados. Ni ya teniendo un abogado conformado como querellante”.

“Recibir esta noticia, me da más ganas de seguir luchando por vos mi angelito”, escribió la mujer en sus redes sociales. “No voy a parar hasta tener justicia por vos. Hubo muchas noticias falsas que quisieron justificar lo que hicieron. Pero hay un Dios que lo ve todo y es el único juez. Estabas viva, con ganas de venir al mundo, a ser feliz pero te lo negaron”, cerró en su sentido descargo.

El caso de Amarilla tomó trascendencia ya que la Coordinadora por los Derechos y la Justicia acompañó el procedimiento legal. El Ministerio de Salud de Corrientes, por su parte, inició un sumario de investigación al hospital de Mocoretá en su momento.

Luego de lo sucedido, la familia de Perla confirmó que ella no podrá nuevamente quedar embarazada por la gravedad del caso. “Para lo que nos pasó no tengo palabras. Tuvimos que regalar toda la ropa de mi nieta para que ella no vea. Nos mataron el sueño de toda una familia por la falta de atención. No sé si es por ser pobres o por qué nos tratan así”, comentó en ese momento Marta Amarilla, mamá de la joven.

