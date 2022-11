¿Qué nos diferencia de Finlandia?

Por Ricardo Braginski

Publicado en Clarín

Desde el punto de vista cognitivo, aprender finlandés y español es lo mismo, es muy similar”, dice el neuropsicólogo e investigador finlandés Pekka Räsänen, a quien sorprende la diferencia en los resultados de aprendizajes básicos entre los chicos argentinos y los de su país. Cuenta que allí entre el 98 y el 99% termina primer grado pudiendo leer, mientras que aquí cerca del 50% no lo puede hace bien al finalizar la escuela primaria.

La conclusión es que algo está fallando a nivel del sistema educativo argentino. Porque le puede ir mal a algunos alumnos, puede haber algunos docentes que estén fallando en su tarea, pero cuando los resultados son tan catastróficos a nivel de todos los estudiantes de todo el país, lo que hay que observar es qué está pasando en la forma en que se enseña en la Argentina.

Cuenta Räsänen que en Finlandia el sistema pone el mayor esfuerzo en garantizar que todos y cada uno de los chicos de primer grado aprenda las habilidades básicas: a leer y escribir y a hacer los cálculos matemáticos más elementales. No se ponen metas que no pueden cumplir. El objetivo es alcanzar esas mínimas aptitudes sin las cuales, luego, no se puede avanzar en los aprendizajes.

Un tercio de los chicos finlandeses tienen problemas en su primer grado, pero para ellos hay profesores que dan apoyo durante el año. Toda la escuela se enfoca en lograr el objetivo. No se permiten llegar al final del año con alumnos que no cumplan con los conocimientos básicos. Y los resultados están a la vista.

Es cierto que las condiciones sociales impactan en los aprendizajes: hoy más de la mitad de los alumnos argentinos viven en la pobreza y su vida cotidiana es muy distinta a la de la mayoría de los estudiantes finlandeses en cuanto a la seguridad social, el apoyo que reciben de sus familias, la seguridad del ambiente donde viven o su nutrición.

Pero para los expertos esto obliga a redoblar los esfuerzos y a revisar los métodos de enseñanza. También obliga a pensar si no habría que cambiar algunas prioridades. Por ejemplo, ¿qué tal un esquema para que los mejores docentes vayan a primer grado? ¿Cómo se puede lograr que allí estén los más formados, motivados y mejor pagados? ¿Es esto posible?

Desde el punto de vista cognitivo, aprender finlandés y español es muy similar. Habrá que empezar a cambiar, porque los resultados no pueden ser tan diferentes.