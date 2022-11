La grieta moral

Bernardo Saravia Frías

Publicado en Clarin

La vida pública argentina está en un estado de mutación profunda, similar al punto de quiebre del 2001. Como entonces, la organización de sus elementos no sigue un modelo jerárquico ordenado por las instituciones, sino un modelo abierto que las cuestiona desde los partidos políticos hasta los sindicatos.

Es un escenario con riesgos enormes, caracterizado por multiplicidades que se afectan recíprocamente, con capacidad de contención limitada. Lo agrava un nivel de impericia inaudito, que muestra un gobierno con ideas exhaustas, largo tiempo antes del ciclo de madurez natural.

Es elemental trazar un diagnóstico fuera de la coyuntura, para prever las bases y puntos de partida ante lo inminente.

Enfrentamos las consecuencias de la instalación de uno de los absurdos históricos más grandes: eso de que se puede vivir sin trabajar. Le siguió una derivada todavía más grave: ese metaverso dejó afuera a millones de personas que vivían y viven como pueden en el mundo de la informalidad, el llamado “cuentapropismo existencial”.

Esta es la causa causarum. Se repartieron beneficios por doquier a los avatares de la economía formal, sin tomar en cuenta a los ciudadanos de segunda que estaban fuera del sistema, junto a los muchos que pasaron a formar parte de ese universo de la impotencia y el olvido. Básicamente se consagró un verdadero régimen de privilegios, en una economía signada por la informalidad.

La grieta en Argentina es esencialmente moral, definitivamente moral. Este es el vector ordenador de lo que viene. Pero a la corrupción hay que agregarle otra inmoralidad, que es la división creada por la injusticia promovida desde el gobierno que dejó afuera a miles, que hoy componen una mayoría desatendida.Para algunos la izquierda es un criterio de distribución y la derecha uno de creación de riqueza. Para otros una mirada de lo general (género, aborto, animales, medioambiente) a lo local, contra otra que pone el acento en lo propio (America First) antes de lo universal.

Categorías caducas, especialmente en la Argentina, donde aquellos dos vectores de inmoralidad definen las tendencias sociales, porque han llevado al sistema a su peor estado: el no estado de derecho, el de la desigualdad.

Se manifiesta con claridad en un aspecto crucial que anticipa el futuro: el régimen laboral. Ya no da ni para discutirlo, porque es simplemente anacrónico. Ante lo indefectible, los líderes del mundo del revés balbucean argumentos de la peor izquierda para defender privilegios de la peor derecha. Y amenazan con su típico tríptico de acción: lluvia de cautelares; presión a gobernadores feudales que dominan parte del Congreso; en su defecto, acción directa, con piedras, camiones o aulas vacías.

Cambiar no es repetir, menos hacer lo esperable. No dar razones judiciales recurriendo a emergencias de otro tiempo. Pensar en un mundo regulatorio nuevo que deje el viejo vivo que se agote. Fundar la acción en el mecanismo constitucional de consulta popular, para evidenciar que no es cuestión de derechas o izquierdas, sino de inmorales contra morales, que es otra cosa. Trazado institucional y profundamente democrático, extensible a todas las urgencias, para crear ciudadanía para todos.

(*) Abogado. Exprocurador del Tesoro de la Nación.