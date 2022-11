Apuntan a un colegio por un caso de bullying: habló la madre de la niña afectada

Una mujer contó que su hija sufrió bullying en la Escuela Comercio Manuel Belgrano y denunció inacción de las autoridades de la institución.

La madre relató los acontecimientos que desencadenaron el constante acoso a su hija, sumado al malestar de su marido y la falta de acción por parte del personal del colegio. El caso continúa sin esclarecerse. “Tuve una pérdida muy grande por el bullying, murió mi marido el 6 de octubre a raíz del acoso que recibía mi hija”, comentó Diana Rios, madre de la adolescente.

La menor tiene 14 años y cursa el segundo año de la secundaría, pero -según indicó la madre- los ataques habían comenzado durante la pandemia el año pasado.

“Recibimos las capturas de unos chats donde decían que a mi hija le iban a clavar un cuchillo. Entonces quería hablar con los padres de los chicos involucrados porque entiendo que al colegio se le va de las manos porque son demasiados, y sé que como madre soy la encargada de educarla”, aseguró.

En su testimonio, la tutora destacó que habló con el vicerrector de la institución sobre el miedo que tenía por su hija, por lo afectada que se sentía por culpa de sus compañeras. En ese sentido, señaló que desde abril iba al psicólogo y le habían aconsejado que cambiara de colegio, pero decidieron no hacerlo a pesar de la advertencia debido a la tradición familiar en ese colegio.

“Según los chats, mi hija se salvó de que le pasara algo malo porque salió a correr. Entonces imprimimos todo (los chats) para pedir una reunión con los papás y para que viera la tutora de curso, que nunca le creyó a mi hija”, sostuvo en el programa radial Corrientes en el Aire, conducido por María Mercedes Vázquez en radio Continental.

La mujer contó los instantes previos a la muerte de su marido que se encontraba ofuscado por la situación de acoso por la que estaba atravesando su hija.

“Luego comenzó a subir la escalera del departamento y me dijo que si sabía algo de nuestra hija y abro mi teléfono para ver si había algo mientras él prendía la televisión”, describió. “Después me llega un mensaje de mi hija que decía que le iba a pegar a la salida. Le contesté que se quedara tranquila, que a las 15 estaba por ahí para solucionar el tema”.

“Voy para contarle a mi esposo, le explicó y me empieza a decir que se siente mal y se tocaba la nuca. Cuando comienzo a acercarme, se descompensa”, continuó.

La mujer aseguró que llamó a una ambulancia. Antes de que llegara, su marido se reanimó y le pidió que lo acompañara al baño porque se había orinado. “Me pidió que nadie entrara porque estaba la policía abajo y no salió más del baño. Cuando llegan los paramédicos, ya se encontraba muerto”. contó.

“Las autoridades no me dieron explicaciones, mi hija no sabe por qué le hacen bullying”, concluyó.