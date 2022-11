Los trabajadores tuvieron una audiencia con el Municipio tras 62 días de acampe

Los trabajadores municipales de Mercedes continúan con el acampe y ya alcanzaron los 62 días. Tuvieron la primera audiencia con la Municipalidad para avanzar con el pedido, pero no lograron un acuerdo total. Esperan que esta semana se apruebe en el Consejo Deliberante el escalafón salarial.

Referentes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), encabezados por Laura Moreyra, se reunieron el viernes con la viceintendenta mercedeña, Juana Gauto. Plantearon un aumento salarial del 25 o 35% en el sueldo del último mes del año.

“Nos reunimos porque la semana pasada vino a Mercedes Feliciano Romero, “Chano”, secretario general de ATE, y a través de él se consiguió la audiencia con la Municipalidad. A partir de ahí se puso en conocimiento a la viceintendenta sobre lo que estábamos planteando”, explicó a El Litoral, Laura Moreyra, secretaria gremial, de ATE en Corrientes.

“Nosotros comenzamos con el reclamo y pedíamos un plus de 20 mil pesos en agosto más un adelanto del 15%. Pero eso era en agosto. Ahora estamos hablando de una inflación que supera el 100% y estamos en noviembre. Ahora pedimos que los trabajadores tengan un aumento del 35% en su salario”, indicó.

Por su parte, a pesar de ser el primer diálogo formal logrado con las autoridades, Moreyra indicó que no llegaron a un acuerdo. “El Ejecutivo sostiene que no tiene presupuesto. Pero también nos dijeron que no hay los presupuestos para la indumentaria que pedimos, pero confirmaron que harán esas adquisiciones de a poco”, mencionó.

En tanto, el acampe continúa en la plaza San Martín frente a la Municipalidad de Mercedes y ya van 62 días de reclamo. “Continuamos en el acampe porque habíamos solicitado una audiencia para hacerle conocer la situación. Lo que resolvimos fue que le íbamos a plantear a los trabajadores que una mesa de relaciones laborales sea el motivo de levantar la carpa, y plus en enero, febrero y marzo de $6.000”, adelantó Moreyra.

“Más allá de eso, como gremio, creemos que estamos cerrando el año con un salario muy bajo y los trabajadores también nos han dado su postura de que quieren mejorar su salario en lo que queda del año ahora. Si ya nos está dando en cuotas, para el 2023 qué vamos a pedir posteriormente”, sostuvo. “Vienen dos fechas importantes como navidad y año nuevo y en este momento se notan las necesidades más que nunca”, agregó.

Reclamos ante la Justicia y el Concejo

En el marco del reclamo, los trabajadores presentaron en septiembre un proyecto al Concejo Deliberante donde establecían, entre otras cosas, la escala salarial. Al respecto, Moreyra mencionó: “No se llevó adelante el proyecto del salario mínimo vital y móvil en su totalidad.

Se trató el escalafón que se va a aprobar en el Concejo el jueves, donde se habla que el trabajador no puede cobrar menos del 15% de lo que percibe el intendente. Ahora, el Ejecutivo cobra cuatro salarios mínimos, vitales y móviles”, explicó.

“El jueves aprueba el Consejo y ahí pasa para que lo apruebe el Ejecutivo y si se promulga será para el año que viene el curso recién”, sostuvo.

Cabe recordar que hace unas semanas la Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por los trabajadores contra la Municipalidad de Mercedes.

Fue luego de que señalaran que el Ejecutivo habría descontado dinero a los empleados que se manifestaron por el conflicto salarial. La Justicia consideró que no había pruebas suficientes y que no se iniciaron las medidas correspondientes en estos casos.

Al respecto, Moreyra mencionó que se hicieron nuevas presentaciones. “Salió el fallo en contra y volvimos a hacer la presentación nuevamente a la Justicia y pasó a Cámara en Corrientes.

Tendríamos que ir la semana que viene a presentar las pruebas y declarar. El lunes nos van a confirmar la fecha y horario”, cerró.

El grupo de empleados reclama desde agosto y señalan que perciben salarios de $17.000. Además, denuncian que su ropa de trabajo no está en condiciones y no se renueva hace años.

(BDC)