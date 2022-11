Elevan a la Intendencia reclamos por servicios de salud un barrio

Los vecinos de La Tosquera necesitan mayor presencia de profesionales en el centro de salud del barrio, por ellos realizarán un pedido formal al área de Salud de la Municipalidad y también solicitarán un laboratorio, ya que actualmente para hacerse un estudio los habitantes del barrio tienen que atravesar grandes distancias.

Los vecinos reclaman que haya más profesionales atendiendo en la sala de salud, sobre todo pediatras, ginecólogos, médicos clínicos y psicólogos.

“Emisarios del Municipio se acercaron a hablar con vecinos del barrio y en esa oportunidad iban a gestionar más profesionales para la Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps) del barrio, pero la realidad es que no hubo ningún tipo de avances y por eso la Procomisión Vecinal manifestó que realizará un pedido formal al área de Salud del Municipio. En La Tosquera, en general, hay situaciones de adicciones y se necesita contar con los especialistas, pero también que abarque todos los ámbitos de la salud”, comentó Julio Maciel, del Foro de Organizaciones Vecinales.

“Lo principal que pedimos también es un laboratorio. La gente manifestó su malestar porque lamentablemente, al no tener en el barrio, deben recurrir a un privado. Las personas buscan tener un mejor servicio en salud y es lo que se va a pedir a través de una nota que enviaremos está semana”, aseguró a El Litoral.

La Saps más cercana para los vecinos se encuentra en el barrio Río Paraná, pegada a la Comisaría 15, en la entrada de lo que sería La Tosquera. Ante emergencias, la Policía suele auxiliar a los vecinos trasladándolos hacia algún centro médico de mayor complejidad.

Maciel señaló que buscan agregar otra Saps. “Hay que ser conscientes de que mientras los vecinos no tengan buena energía eléctrica y no tengan la posesión legal de las tierras, será una difícil cuestión. Esto hace que nosotros busquemos con mayor énfasis que se haga lo antes posible la urbanización. Buscaremos también que se realice un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para que las niñas y niños estén resguardados cuando los padres trabajan; no es descabellado pensar en la lucha de la regularización”, indicó.

Una vecina contó a El Litoral: “Tenemos muchos niños que se enferman y nos socorremos entre nosotros. Hace poco sucedió que uno de mis sobrinos que tiene asma se descompensó y una de mis vecinas lo llevó en moto hasta la sala, por si había algún policía que lo pueda llevar hasta la emergencia del Hospital Pediátrico, porque no estaba bien. Y así tenemos varios casos”.

“Nosotros en la parte baja jamás tuvimos salita, siempre dependimos de la parte del barrio Río Paraná, y nos queda bastante lejos. En mi caso me queda a 10 cuadras, pero hay vecinos que viven mucho más lejos y tardan 40 minutos en llegar”, explicó la mujer.