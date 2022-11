Desacuerdo entre puesteros del puerto: no descartan un amparo judicial por el traslado

A última hora de ayer, los vendedores del puerto se reunieron con el subsecretario de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos para tratar de llegar a un acuerdo de cara al traslado de todos los trabajadores por una obra que se realizará en el lugar. La negociación duró más de una hora, pero no hubo avances. Hay quienes aceptan irse, pero exigen garantías para volver. Otros no quieren saber nada y amenanzaron con presentar un recurso de amparo. El jueves se presentarán los escritos con una escribana.

El Litoral estuvo en el lugar donde se llevó a cabo la reunión, Rodríguez Mateos aseguró que, en el nuevo predio de Gregorio Pomar al 800 serán reubicados los 56 trabajadores. Según sostuvo, “el lugar estará provisto de baños químicos, agua potable, electricidad y será reacondicionado hasta el próximo sábado”.

En el debate generado ayer por la noche, las posturas entre los puesteros se encontraban divididas debido a que, por un lado, los vendedores están de acuerdo en ser reubicados pero, por el otro, tienen temor de no regresar a sus puestos de trabajo.

Por esa razón, exigen a la Comuna un acuerdo certificado en el que garanticen que las obras tendrán un plazo de 9 meses y podrán volver.

El Litoral pudo acceder al documento presentado por la Comuna que indica: “El traslado será durante el tiempo que demande la construcción y finalización de las obras en el nuevo paseo comercial. Se instalará una carpa estructural en la cual se alojarán, contando con energía eléctrica, servicio de agua, baños químicos, seguridad y un espacio de recreación”.

La Municipalidad indicó que el lugar ya cuenta con habilitación, por lo que en esta ocasión se presentó el acta certificada que indican las obras de refuncionalización se van a desarrollar en el predio.

En la próxima reunión, los trabajadores que estén de acuerdo podrán firmar el documento para que se les garantice sus espacios de trabajo.

Sin embargo, los puesteros tienen preocupación de que una vez que se terminen las obras no puedan regresar al puerto, por lo que exigen garantías. Los trabajadores manifestaron sus dudas e indicaron que no se retirarán del puerto si no se firma un documento. Esta idea fue propuesta la semana pasada en la reunión que mantuvieron con el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Juan Esteban Maldonado Yonna.

Ramón, uno de los puesteros que trabaja en el lugar hace más de 20 años, indicó a El Litoral que: “Queremos oír lo que nos proponen el jueves, nosotros queremos tener la seguridad de que vamos a volver a este lugar y que las obras se van a hacer. No vamos a poner en riesgo nuestro laburo”.

En la discusión, Alberto otro de los trabajadores, amenaza con presentar una acción de amparo debido a que asegura que “no es rentable para los puesteros llevar el negocio a otro lugar a un mes de las fiestas, debido a que es momento en que mayor ventas hay”.

Mientras que otras de las vendedoras sostenía que el actual mercadito se encuentra en pésimas condiciones, sin espacios apropiados con instalaciones precarias con pilotes sin contención.

Asegurando que la mejor opción era trasladarse hacia el nuevo predio para que se acondicione el lugar de trabajo.

Cabe mencionar que, los vendedores solo reconocen a 56 puesteros, ya que la vendedora 57 estaría por fuera del predio y no cuenta con la simpatía de los demás trabajadores.

En el lugar diariamente concurrido por cientos de turistas y capitalinos, paga luz, tasas municipales y un monto anual por el local que ocupan, que ronda los 10.000 pesos.

Se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo en el mercadito, con la presencia de la escribana para certificar las firmas de los 56 puesteros que desarrollan la actividad comercial.

(VT)