Santoro, decepcionado con la interna y sin diálogo

Leandro Santoro, uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández al inicio de la gestión, reveló que no habla con el Presidente desde hace cuatro meses y que está “dolido” porque no lo tuvieron en cuenta para integrar su gabinete, planteo que al presentarlo al anterior jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió como respuesta: “No nos dijiste nada, te armamos una secretaría”.

Entrevistado por Alejandro Fantino en radio Neura, admitió que no sabe con certeza por qué dejaron de hablarse y cuando la semana pasada le escribió por WhatsApp nunca le contestó. “Capaz tiene mil cosas”, afirmó. “Si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas”, agregó el legislador.

Por otro lado, Santoro recordó que se acercó al Presidente cuando ambos estaban en diferentes partidos políticos, cuando él era candidato de Cristina Kirchner y Alberto Fernández el jefe de campaña de Florencio Randazzo.

Incluso, dijo que se puso “muy contento” cuando se amigó con Cristina. Lo que nunca imaginó es que se convertiría en el candidato a presidente.

Durante la campaña de 2019, Santoro se mostró muy cerca de Fernández e integraba su mesa chica. “Contá conmigo para lo que necesites”, le había dicho. Pero todo cambió a los 15 días de ganar las elecciones. “A mí me dejaron de llamar”, admitió.

Al no ser tenido en cuenta, Santoro relató que le mandó un mensaje al Presidente que decía: “¿Hay lugar para mí en el gobierno?”. Según su relato, la respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Vos nunca me pediste nada”. A lo que rápidamente cuestionó: “¿Hay que pedir para estar en tu gobierno? A mí nunca se me hubiese imaginado”.

Luego, el diputado contó que llamó al entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para ver la posibilidad de conseguir algún puesto. “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”, indicó al brindar detalles de lo sucedido.

(JML)