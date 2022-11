Vecinos de un barrio piden servicios: la Comuna anunció que atenderá el reclamo

Los vecinos del barrio Santa Margarita piden servicios básicos a la Municipalidad porque, aseguran, solo cuentan con una Sala de Atención Primaria de la Salud. Por eso harán una movilización mañana. Por su parte, la Municipalidad aseguró que están garantizadas las prestaciones en esa zona y que se trabaja con una delegación.

El barrio se ubica en la zona de avenida Maipú y Ruta 12, donde hace tiempo hubo inconvenientes entre los municipios de Riachuelo y Capital porque no estaba claro a qué jurisdicción pertenecía el barrio, ya que se encontraba en el límite. Finalmente, tras una investigación y búsqueda de documentación, se supo que pertenecían a Capital.

“Queremos hacer una movilización el jueves porque no contamos con servicios básicos, tenemos el problema del límite jurisdiccional; reclamamos a Riachuelo y nos decían que pertenecíamos a Corrientes, y viceversa, pasaba lo mismo cada vez que íbamos a cualquiera de los dos”, comentó Daniel Villordo, vecino del barrio.

“La Municipalidad de Riachuelo nos brindó un mapa para que no sigamos reclamando ahí. Según los planos, pertenecemos a la ciudad de Corrientes, hay un decreto provincial que establece los límites y hay otros tres barrios que se encuentran en una situación como la nuestra, pero somos el más grande y contamos con alrededor de 2000 personas”, indicó a El Litoral.

En ese sentido, aseguró que existe el decreto Ley 2161/63 en el que se establece el límite jurisdiccional de Corrientes, en el que muestra que el barrio pertenece a la Capital y una pequeña porción a Riachuelo. “Tenemos también información del último censo y figura como ciudad de Corrientes capital”, agregó.

Villordo contó que junto con una procomisión vecinal presentaron un mapa y varias notas al secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, y al intendente de la ciudad. “Nunca nos contestó ni nos dijo nada”, aseguró.

“No contamos con ningún servicio básico, lo único que tenemos es la prestación de la Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps); las autoridades de Capital se contradicen porque dicen que pertenecemos a Riachuelo pero tenemos la salita”, continuó.

Asimismo, explicó que en su caso es la tercera generación que se encuentra viviendo en el barrio y que la situación siempre fue igual.

“No tenemos médicos y, por ahí, si tenemos emergencias, no hay atención. Nos sentimos discriminados, somos el único barrio que no tiene una plaza. No hay servicio de colectivos ni de agua potable”, expuso el vecino.

“El agua que tenemos sale amarilla o tiene mucho sarro; no pagamos impuestos, pero porque no tenemos servicios que nos cansamos de pedir, y también hay vecinos que no tienen energía eléctrica”, contó Villordo.

Además, manifestó que por esa situación no pueden poner comercios, heladerías, panaderías o carnicerías.

“No tenemos servicio de colectivo, no tenemos espacio público, no tenemos calles delimitadas ni nombres, no tenemos zanjeo ni cloacas, no tenemos recolección de residuos, entonces quemamos la basura; ni lomos de burro tenemos. La mayoría de los siniestros en esa zona son protagonistas de nuestro barrio por falta de señalización o aspectos de tránsito que no hay. Estamos en la nada”, finalizó.

Por su parte, desde la Municipalidad garantizaron los servicios en el barrio y aseguraron que se hacen operativos y se encuentran constantemente en la zona.

“Se cubren los servicios de calles de tierra, cortes de pasto, iluminación e incluso políticas sociales y de cercanía, como los operativos que realizamos en diferentes barrios. Este año se realizó también, recorrimos y visitamos ese barrio. Constantemente estamos cubriendo demandas con la gente de la delegación”, indicó a El Litoral Ramiro Escalante, subsecretario de Coordinación Territorial.

“Con respecto al reclamo de los vecinos, serán atendidos. Desconozco cualquier pedido que hagan porque hay una procomisión vecinal que está funcionando y que trabaja con el Municipio y está dentro de la órbita del mismo”, explicó.

“No tenemos reclamos ni situación de ninguna índole de falta de servicio, por lo menos por parte del Municipio entendemos que no existe esa situación. Igualmente vamos a visualizar y vamos a ver para trabajar con algún relevamiento para saber si existe algún inconveniente en el barrio y revisaremos los servicios para mejorar”, concluyó.