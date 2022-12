Una yarará será la imagen del festival Guácaras 2023

El Festival de cine Guácaras 100% Regional, despidió el domingo su edición 2022 a puro festejo premiando los mejores cortometrajes por decisión del público. En sus cuatro jornadas consecutivas el festival contó con la presencia del presidente del Incaa Nicolás Batlle, y el coordinador de Festivales nacionales, Juan Pablo Zaffanella, la intendenta de Santa Ana de los Guácaras, Silvana Almirón, y el director de carreras de FADyCC-Unne, Alejandro Barboza.

Como todos los años, el Grupo Guácaras reveló la imagen de la próxima edición del Festival, una yarará. Además de ya anunciar la fecha que será del jueves 7 al domingo 10 de diciembre de 2023. Respecto a la elección de este animal el Grupo Guácaras afirmó que pretende quitar “el estigma que cargan estas serpientes, ya que las mismas tienen un gran valor en el equilibrio ecológico, pues se encargan de controlar la proliferación de otras especies más pequeñas como por ejemplo los ratones, las ratas y muchos otros animales roedores, ayudando de esta manera a que las siembras y cosechas no se destruyan y, al mismo tiempo, evita la aparición de enfermedades y plagas que pudieran afectar la salud de los seres humanos”. Por ello es necesario pensar en la coexistencia de nuestra especie con la fauna autóctona, respetando la biodiversidad que posee Santa Ana y todo el NEA.

Ganadores

Mejor corto Competencia de Colegios Secundarios: La enamorada - Hernán Sfiligoy (realizada por alumna/os y ex alumna/os del Pío XI)

Mejor corto de Competencia de Videoclip: Disrupted de Backbone, dirigido por Fernanda Lezcano. Premio: $50.000 otorgado.

Mejor corto en Competencia Universitaria: Técnicamente mi esposo de Micaela Cáceres Zacarias. Premio: $50.000.

Mejor corto en Competencia Oficial: Cetrero Nocturno - Elian Guerin. Premio: $100.000.

Premio Cine.Ar: Historias que queman - Chapu Toba y Bárbara Casaro Matteio.

Mejor corto “El otro Guácaras” elegido por los internos de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes: Ña Jacinta de Sandra Flecha Torres (Paraguay).

Mejor Actriz: Teresa González Meyer, de Ña Jacinta. Lo recibió la directora del cortometraje, Sandra Flecha.

Mejor Actor: Matías Soria del cortometraje El otro lado.

Mejor Director: Guillermo Rovira por Polvo.

Personalidad destacada del año: Santiago Carabante, productor de cine. Entre sus obras se encuentran Le Blu (2017), Los Vagos (2018), Far From Us (2019), Matar a la Bestia (2021), Pequeña Flor (2022), y la más reciente Argentina, 1985 (2022) que ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En 2015, junto a Federico Jacobo como director, ganó el premio “El Otro Guácaras” en 2015 con el corto titulado Dentro.

Santiago Carabante al recibir la estatuilla también se le entregó una remera con el diseño del Guácaras 12, amarilla y con la rana. ‘’Me gusta pensar que todos los reconocimientos que vienen con esta película (Argentina, 1985) en realidad son el reconocimiento a un camino que viene desde Le Blu en 2015’’, comentó Carabante.

