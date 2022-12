Scaloni, emocionado: “Argentina está en el pedestal del fútbol”

El director técnico Lionel Scaloni expresó ayer su emoción por el pase del seleccionado argentino a la final del Mundial, lo que significa ocupar el “pedestal del fútbol”.

Tras la goleada sobre Croacia en la semifinal, el entrenador asumió que ocupa “el lugar soñado por cualquier argentino” y celebró el vínculo entre el plantel y los hinchas, reforzado una vez más con el logro de llegar al último partido de la Copa del Mundo.

“Es muy emocionante lo de los chicos y lo de la gente, al final, todo va de la mano. En los momentos difíciles sentimos el apoyo y eso es inigualable. En la Selección todos tiramos para el mismo lado, todos somos hinchas de la celeste y blanca. Que la gente festeje, es un momento para festejar: Argentina está en el pedestal del fútbol”, valoró.

Pese a la clasificación, Scaloni advirtió que “queda un paso” para el objetivo máximo, por lo que instó a “disfrutar hoy y luego pensar en lo que viene”. A propósito, se negó a dar una preferencia sobre la semifinal que disputarán este miércoles Francia —defensor de título— y Marruecos. “Nunca fui de elegir rivales, el que toque estará bien y habrá que enfrentarlo. Los dos son grandes equipos y han hecho sus méritos para llegar”, dijo.

El director técnico evitó comparaciones con César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, los conductores que llevaron a la Selección a las otras finales desde el Mundial 78 a la actualidad.

“Me llena de orgullo poder dirigir una final pero no me puedo comparar con ellos, es gente que ha hecho grande a esta camiseta y que tiene mucha historia en el fútbol. No me puedo poner a esa altura”, se excusó Scaloni, que con 44 años realiza su primera experiencia en la función.

Consultado por el aporte de sus colaboradores, contestó que “irradian ilusión” y valoró la experiencia de que hayan vivido “cosas muy fuertes, buenas y malas, con la selección”.

Como al final de otros partidos en Qatar, Scaloni se deshizo en elogios hacia Messi, quien alcanzó al alemán Lothar Matthäus en el récord de presencias mundialistas y superó a Gabriel Batistuta como máximo anotador argentino en la competencia Fifa.

“Si es el mejor jugador de la historia ya lo he dicho en reiteradas oportunidades y no me cabe ninguna duda. Parece que lo decimos por ser argentinos, pero es emocionante verlo entrenar, ver lo que genera en sus compañeros, en la gente y no solo para los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”, subrayó.