Grant Wahl murió a causa de un aneurisma en el corazón que sufrió mientras cubría un partido de la Copa del Mundo el pasado fin de semana, según la autopsia realizada al conocido periodista deportivo estadounidense. La esposa de Wahl, la doctora Céline Gounder, dijo ayer que la autopsia fue realizada por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

“Grant murió por la rotura de un aneurisma aórtico ascendente de crecimiento lento y no detectado con hemopericardio”, escribió en la página web de su marido, en referencia a la pared que rodea el corazón. “La presión torácica que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con covid. Su muerte no estuvo relacionada con su estado de vacunación. No hubo nada criminal en su muerte”. Inmediatamente después de la muerte de Grant, su hermano Eric dijo que creía que el periodista había sido “asesinado”. Grant era un periodista deportivo galardonado, que había dedicado una cobertura importante a las muertes de inmigrantes en la Copa del Mundo de la Fifa, y anteriormente en el torneo había sido retrasado por usar una camiseta arcoíris en un partido.

