El entrenador Lionel Scaloni, quien se recibió de estratega en esta competencia, sostuvo: “me gustaría hablar del partido porque fue una locura. Me queda el mal sabor de haber hecho un gran partido y no haber podido cerrarlo en los 90. La sensación ahora es la mejor. No estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Lo más importante es la manera en que fuimos. Somos justos vencedores”.

“El espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido. Recibió palos con los goles de Francia, pero el equipo siguió intentando. Estos jugadores juegan para la gente, juegan para el hincha argentino. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente”, aseveró.

Además sorprendió con esta frase: “Habría que guardarle un lugar a Messi para el próximo Mundial. Tiene que tener la 10 guardada. Lo que Messi transmite a sus compañeros no lo vi nunca. Messi me dijo que sigamos, que nos iba a ir bien”.