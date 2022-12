Valdés contra la oposición: “Hacen la vista gorda cuando Nación ataca al pueblo de Corrientes”

El gobernador Gustavo Valdés fue el encargado de cerrar ayer el acto de asunción de las nuevas autoridades de Encuentro Liberal (ELI), socio fundador de la alianza Encuentro por Corrientes. El mandatario apuntó contra el centralismo de Buenos Aires y fustigó a la oposición correntina por defender las políticas populistas.

“Ese centralismo nos deja, en muchos casos, sin viviendas para los correntinos. Sin educación para los correntinos. Sin justicia social para los correntinos. Pero eso no nos duele”, dijo.

A renglón seguido se encargó de la oposición: “Lo que nos duele es cuando vemos correntinos que le hacen coro y hacen la vista gorda y permiten que ataquen al pueblo de la provincia”.

“Eso es lo que nos altera. Son los que muchas veces se van a la legislatura -que bien defiende Perucho Cassani, nuestros senadores y diputados- y que les decimos las cosas como se las tenemos que decir: no vengan a dar cátedra en la provincia de Corrientes, porque nosotros tenemos una provincia en orden, sin deuda, unida y caminando juntos hacia el futuro para lograr el desarrollo y la industrialización de nuestra provincia. Por eso hacemos política”, agregó.

“Ya nos decía Pedro Ferré: ‘Nunca crean en aquellos que se van a Buenos Aires y que vienen amañados y enroscados de Buenos Aires o muchos que se van y se encandilan con las luces’. Crean en la gente de Corrientes, en la gente que camina por los barrios, que está en su “metro cuadrado” como dice Perucho Cassani, en esos correntinos tenemos que creer para salir adelante”, insistió.

“Esta es una reunión de dirigentes políticos de en serio, que queremos mirar hacia el futuro en nuestra provincia de Corrientes”.

“Y hoy miramos Corrientes por primera vez en mucho tiempo y tenemos un plan educativo que es realmente revolucionario, que estamos logrando cosas que nunca antes se han logrado”.

“Estamos modernizando por ejes. Por primera vez estamos trabajando los contenidos educativos, la educación. Estamos generando contenidos nuestros para que no nos vengan a cambiar nuestra historia; para que no nos manden los libritos con contenido políticos en las escuelas, y que nos digan y que nos enseñen lo que ellos quieren”, chicaneó.

“Por primera vez estamos trabajando nuestros contenidos digitales, sabiendo cuales son los clubes deportivos del interior. Cuales son los lugares turísticos de Corrientes”, peroró.

“Estamos logrando como Gobierno que cada alumno que entre en la escuela secundaria pueda tener su computadora y el acceso a esos contenidos digitales”, agregó y pidió: “Tenemos que revolucionar la educación pública. Como correntinos no podemos hacer absolutamente nada si no cambiamos la educación pública”.

Luego, insistió en el centralismo: “Ese centralismo está siempre en contra de Corrientes. Y acá estamos, saliendo a buscar lo que nos conviene”.

“Y vamos a seguir haciéndolo porque no hay nada que represente mejor a la provincia de Corrientes que su propio gobierno y en eso tenemos que estar juntos”, agregó.

“Cuando salimos al mundo y miramos qué es lo que podemos hacer, nos damos cuenta de todo lo que avanzamos estos últimos 20 años.

Hubo intervenciones federales cada vez que los correntinos nos peleábamos, pero hoy, en este proceso, tenemos que ser cabeza de la transformación de la República Argentina”, detalló.

“No tenemos nunca más que ser una provincia furgón de cola de esta Nación Argentina”, sostuvo.

De cara a 2023, anunció: “Es momento de que Corrientes nuevamente se comience a levantar y reclamar en la historia de nuestra Nación, que venimos por lo nuestro. Que lo único que queremos es recuperar lo que somos, nuestro potencial, nuestro desarrollo, nuestra identidad”.

“Es posible que cada uno de los partidos políticos de ECO+Vamos Corrientes salgamos a construir eso, tengamos el ejemplo de lo que es Encuentro Liberal”, peroró.

“Todos juntos trabajando en pos de ese objetivo común. Si no tenemos objetivos, no tenemos que hacer política, porque una política sin objetivos no tiene sentido”.

Volvió a diferenciarse de la oposición al decir: “No es simplemente acompañar a un líder o a un jefe. Eso es populismo. Nosotros tenemos que acompañar el objetivo colectivo, el sueño de tantos correntinos que confían en los concejales y en los dirigentes que hacen política, que tenemos que tener autoridad moral, que tenemos que tener decencia.

Que tenemos que tener honestidad, que tenemos que dar el ejemplo cada vez que nos paramos ante la sociedad, porque si no hay ejemplaridad en la política, si no hay decencia en la política, si tratan de amañar a la justicia para lograr impunidad no vamos a tener nunca una sociedad independiente”.

“No tengan miedo, los dirigentes de nuestro espacio político pueden caminar por la calle con la frente en alto, pues seguramente hay enojo en la sociedad”, destacó. Sobre el ánimo nacional, dijo: “Seguro que hay enojo en la sociedad porque prometieron poner a la Argentina de pie y nos tiene de rodillas. Este populismo nos está degradando económica y moralmente”.

“Y cómo no va a estar enojada la sociedad. 100 % de inflación, 50 % de pobres; 70 % de nuestros jóvenes en la pobreza o en la indigencia”.

“Cuando nosotros veníamos de ser una de las Repúblicas que era granero del mundo, cuando aparecieron esos partidos políticos donde comenzamos, después de la Segunda Guerra, caminando las reservas de la Argentina sobre oro; y hoy estamos caminando sobre papelitos, viendo cómo juntamos dólares”.

“Eso es lo que tiene enojada a la sociedad y nosotros tenemos que cambiar esto. Tenemos que levantar a la Argentina”.

Y cerró: “Cargos tuvieron muchos, que fueron intrascendentes, pero los hombres probos, los políticos de en serio realmente construyen la historia mirando al futuro”.