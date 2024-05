Los Pumas 7’s van por el primer puesto del ránking mundial

Una victoria y una derrota marcaron el rumbo de Los Pumas 7’s en el segundo día de competencias en Singapur. De esta manera, Argentina disputará el encuentro por el quinto puesto ante Sudáfrica en la madrugada del domingo desde las 4:55.

Los ojos del mundo del rugby seven están pendientes de cómo finalizará la fase regular de la temporada ya que el seleccionado nacional, a pesar de no avanzar a semifinales en Singapur, puede culminar como primero del ranking mundial por primera vez en la historia. Para que eso ocurra, deberá ganar su último encuentro ante el conjunto sudafricano para no depender de Irlanda, único equipo que puede alcanzarlo en lo más alto de la tabla. En caso de finalizar en sexta posición, Los Pumas 7’s deberán esperar que los europeos no salgan campeones en Asia. Las semifinales serán Gran Bretaña vs Irlanda y Nueva Zelanda vs. Australia.

En lo que a la segunda jornada en el Seven de Singapur respecta Argentina comenzó con una actuación soberbia ante Canadá para lograr el triunfo 38 a 0.

El destino puso a Irlanda en el camino de Los Pumas 7’s. Un mano a mano entre el primero y el segundo de la temporada.

Irlanda ganó 21 a 5 y prologó la definición hasta la última jornada.