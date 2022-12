Coronavirus: Corrientes suma 181 contagios en lo que va de diciembre

Corrientes suma 181 nuevos contagios en lo que va de diciembre y hubo solamente tres muertes por coronavirus. La cantidad de decesos aumentó tras más de dos meses.

El último informe epidemiológico de la provincia registró ayer un nuevo muerto y nueve contagios positivos de los cuales seis son de Capital, dos de Curuzú Cuatía y uno de Santo Tomé, se analizaron unas 208 muestras en las últimas 24 horas.

La cifra de casos activos se actualizó en 82 y los acumulados en 196.670 en todo el territorio provincial al 19 de diciembre de 2022, con 2.039.632 testeos realizados desde que inició la pandemia y 194.650 recuperados.

Mientras que son 2135 los fallecidos acumulados y 20 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para covid-19, estando ocupado el 1,33% de los respiradores y donde además durante la última jornada, un paciente egresó con alta médica.

El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando cuenta de la recuperación de 1 paciente que recibió el alta médica.

“A nivel global esta oleada del covid va a ser para las personas que no se aplicaron los refuerzos, todos los casos que estamos viendo a nivel país y en Corrientes, a pesar de que está estable, tiene que ver con personas que no se colocaron los refuerzos correspondientes; entonces, se enferman y tienen síntomas y contagian al resto de la población. El mensaje más importante tiene que ver con que quienes no se hayan aplicado esas dosis deben concurrir a aplicarla prontamente”, indicó Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña de Corrientes hace unos días.

“Los números de positivos de covid no son reales porque no se hisopan todas las personas que tienen síntomas. Hay faltantes de autotest en las farmacias. Además, habrá muchas reuniones familiares durante los próximos días, por lo que se prevé un aumento de contagios”, explicó a El Litoral.

La preocupación por las personas que no se hacen controles que pudo contraer el virus sigue en Corrientes y el país debido a el relajo que se viene dando por la baja cantidad de casos que se dieron en el último tiempo. La alarma o el llamado de atención es principalmente para las personas que no se han puesto los refuerzos y el Gobierno apunta a que se coloquen las dosis correspondientes.