El DT de Huracán de Goya dijo que “el equipo está en su mejor momento”

Maximiliano Ruíz Díaz, técnico de Huracán de Goya, único representante provincial que clasificó a la cuarta etapa del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2021/22, señaló en declaraciones realizadas a este medio que “el equipo está en su mejor momento”.

“Estamos en el mejor momento como equipo y como grupo, que es algo que siempre busco inculcarle a los jugadores. A medida que fueron pasando las semanas se fueron uniendo más, están mucho mejor, y eso también ayuda a que trabajen mejor y se apoyen mutuamente”, aseveró el entrenador.

El Sabalero viene de dejar en el camino a Alianza de Campo Largo con un resultado global de 7-3 (2-1 de local y 5-2 de visitante), enhebrando la sexta victoria consecutiva en el certamen.

“El hecho de haber pasado de ronda con tanta suficiencia corresponde quizás a la eficacia en el arco rival, mucho más de visitante que de local esta vez, pero en el total de los dos partidos jugados (180 minutos) creo que fuimos superiores al rival”, manifestó.

El DT agregó que “en ambos partidos salimos a buscar el resultado, a pesar de haber conseguido una victoria de local no fuimos a cuidar el resultado en Chaco, buscamos cerrar la serie tratando siempre de ser protagonista y con la mira en el arco rival y esa fue la clave”.

Huracán se fue en el entretiempo a los vestuarios ganando 4-0 en Campo Largo, lo que le permitió a su técnico realizar numerosas variantes en la formación.

“La idea de haber hecho varios cambios en el entretiempo se debe a que habíamos conseguido una diferencia abultada en el resultado y tenía interés de poner a jugadores que no venían teniendo minutos y que lo necesitan para ir mejorando, ponerse bien e ir agarrando confianza”, indicó.

Ruíz Díaz explicó que “sabía que podía desarmar un poco al equipo porque cuesta con tantos cambios entrar en ritmo, pero no sucedió eso, y el hecho de los dos goles que nos convirtieron con un jugador menos fue porque, cuando ya no teníamos cambios, Quiróz y Torgoff se sintieron por golpes y no estaban al ciento por ciento y eso nos llevó a aflojar un poco en defensa y que nos conviertan”.

Tras el receso por las fiestas, el Trfa se reanudará el 8 de enero, ocasión en que Huracán recibirá a América de General San Martín.

“Mañana volvemos a los entrenamientos para empezar a ajustar en la parte física y estudiar al rival para ir prepando el partido con bastante tiempo de antelación”, señaló por último Ruíz Díaz.

