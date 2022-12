“Siento que me arruinó la vida, tengo miedo y sigo yendo al psicólogo”

La víctima declaró en el juicio y relató que aún vive con miedo. “Siento que me arruinó la vida, hasta el día de hoy, tengo miedo, sigo yendo al psicólogo”, expresó acongojada.

Habló sobre el “maltrato psicológico” que sufrió durante la relación y describió al acusado como “muy celoso, yo no podía vestirme, peinarme, usar lentes de contacto, porque me insinuaba que yo me arreglaba para alguien”, destacó. “Siempre me trató de p... y t...; sin embargo, delante de mi familia mostraba otra cara”,

Recordó la fecha del hecho “fue la última noche del carnaval de este año, nos encontramos con Mariano, en mi domicilio, aproximadamente a las 5.30, después de la noche de corso”. Narró que ella estaba en el baño cuando “él entró violentamente, vino con el celular y empezó a gritarme ‘¿Con quién estuviste h...?’, tiró el celular al piso y lo destruyó totalmente, me gritó diciéndome ‘te merecés morir vos y tu perro’. Yo le pedí que se calmara. Luego me tiró al piso, me puso la rodilla en el cuerpo, y me empezó a pegar con la mano abierta, siguió diciéndome cosas como ‘me cagaste 11 años de mi vida, h...’”.

(NG)