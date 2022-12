Gustavo Valdés insistió con el reclamo de la provincia por la coparticipación

En el marco de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció la devolución de puntos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el gobernador Gustavo Valdés consideró que se trata de una disputa “entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Nación Argentina” y aseguró que “nosotros estamos reclamando, desde hace mucho tiempo y sin ser escuchados, lo que nos fue quitado”.

En diálogo con El Destape Radio, el mandatario provincial consultado sobre el fallo de la Corte que devuelve el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a Caba dijo que “es una decisión de la corte, tras dos años de litigio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación Argentina. Es la decisión del máximo Tribunal Argentino. Es una cautelar que en prima facie le otorga lo que retrajo en un primero momento el Poder Ejecutivo Nacional, retornando a la situación anterior, pero no del todo porque creo que había mayor pedido pero es una cautelar”.

Consultado sobre si no le preocupa que el fallo implique menos fondos para Corrientes, el gobernador aclaró que “eso es absolutamente falso, porque con este fallo no es que se le otorga menos fondos a Corrientes. Ni le quitan, ni le sacan fondos”.

“Su premisa es falsa”, insistió Valdés y agregó que “la disputa es entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Nación Argentina. No tiene que ver con otorgar más o menos fondos a las provincias”. “No estamos hablando de recursos o plata de la Nación a Corrientes. Cuando sale este tipo de fallo nosotros no nos vemos perjudicados en la distribución de coparticipación nacional”, aseguró y agregó que “si hubiesen tratado de que haya absoluta justicia lo que le retrajeron en su momento arbitrariamente, según el fallo, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubiese sido puesto en la masa coparticipable para las provincias y no lo hicieron así, lo pasaron a la Provincia de Buenos Aires”, reclamó.

En este marco, Valdés reiteró el reclamo de Corrientes por el punto de coparticipación. “Nadie se preocupó por Corrientes cuando perdió un punto de coparticipación. Nosotros estamos reclamando, desde hace mucho tiempo y sin ser escuchados, lo que nos fue quitado. Mientras que a la provincia de Buenos Aires le fue devuelto con el fondo de reparación histórica y también a La Rioja con Carlos Saúl Menem, a través de fondos y transferencias discrecionales, que hoy son reconocidas a través del Presupuesto Nacional”.

Sobre la Ley de coparticipación y la equidad entre las jurisdicciones consideró que “nosotros tenemos que tener una distribución que sea adecuada. Es una vieja discusión que no pudo resolver la Constitución del 1994.

La provincia de Formosa recibe exactamente la misma coparticipación que Corrientes y nosotros estamos hablando de que somos cerca de 500 mil habitantes más, sin dudas en algún momento tenemos que discutir los argentinos”.

“El único gobierno que devolvió coparticipación a las provincias argentinas, de los 15 puntos de precoparticipación que se quedaba la Nación Argentina fue por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que logró volver a las provincias argentinas. Y luego el gobierno anterior lo hizo paulatinamente.

Eso hoy hace que las jurisdicciones estén pasando por esta crisis, en líneas generales, con cajas necesarias para llevar adelante sus obligaciones constitucionales”, remarcó para luego hacer hincapié en la complejidad del tema.

“Nosotros no vamos a cesar en nuestro reclamo de ese punto de coparticipación que es central para los correntinos”, insistió durante la entrevista Valdés.

Sobre la consulta de donde se debe sacar los fondos para cumplir con el fallo de la Corte, Valdés indicó que “del que distribuye ilegalmente, arbitrariamente que es lo que le produce afección a la ciudad autónoma de Buenos Aires y tiene que sentarse a retroceder lo que había hecho anteriormente. Eso es un problema del presidente de la Nación.

“No se soluciona el problema de coparticipación haciendo saltar la General Paz puntos de coparticipación entre una jurisdicción y otra, con intencionalidad política”, chicaneó.

“Es un tema caliente porque estamos cerca de las elecciones, pero no tenemos que hablar de coparticipación en momentos como este, que son complicados y difíciles. Si hay voluntad de resolver la cuestión hay que sentarse a hablar y hay que tratar de tener una reforma de la constitución nacional”, dijo.

“Tenemos que sincerarnos y ver los derechos de exportación que hay que comenzar a coparticipar con todas las jurisdicciones argentinas. No tiene que quedar solamente en manos de Nación, porque sino tenemos una escandalosa brecha cambiaria que lo que hace es destruir las economías regionales”, cerró.

El máximo tribunal ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (Caba pide 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.