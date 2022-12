La oposición avalará el Presupuesto pero no la Tarifaria y la suba del boleto urbano

El Concejo Deliberante concretará hoy su última sesión del año. El Presupuesto Municipal del año próximo será aprobado por unanimidad, mientras que la oposición no acompañará la Tarifaria 2023 y el incremento del boleto urbano.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo cuenta con los números para avanzar con la aprobación de todos los expedientes, pero apuestan a lograr el consenso, por lo menos en los expedientes claves como el Presupuesto, Tarifaria y la suba del boleto. Pero en esa línea tampoco se descarta y a pesar de que no figuran en el orden del día de hoy, apuesten a avanzar con los códigos cuestionados por la oposición. En la jornada de ayer los ediles de Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes mantuvieron los teléfonos cerrados.

En tanto, a días de que finalice el periodo extraordinario, ayer el concejal de Capital, Lisandro Almirón de Unión Celeste y Blanca confirmó a El Litoral que hoy se realizará la última sesión del año. “Mañana (por hoy) a las 17 tenemos sesión. Hoy se reunió la Comisión de Obras y se va a aprobar el aumento del boleto del servicio de transporte público. “La propuesta del oficialismo es llevarlo a 96 pesos y quedó cerca del despacho de minoría de la oposición que es de 85 pesos”, dijo y agregó: “No lo voy a votar porque mi posición es que no debe tratarse en extraordinaria sin garantizar la mejora del servicio, considero que se debería girar a comisión y en todo caso en marzo cuando comienzan las clases, porque en vacaciones no se ven las deficiencias del sistema, hay una baja en la actividad”.

La tarifa de boleto del servicio urbano de pasajeros hoy tiene un costo de 60 pesos, el dictamen técnico del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) propuso una tarifa de 100,63 pesos y desde el empresariado solicitaron que el pasaje de transporte urbano sea de $145,12.

Mientras que sobre el acompañamiento al Presupuesto Municipal 2023 por $24.503.954.570 y la Tarifaria que implica incremento en torno al 100 por ciento en algunos tributos, Almirón consideró que “la Tarifaria tiene mayores argumentos para acompañar. Pero no es mi caso, disiento y con el presupuesto tengo algunas objeciones”.

Por último sobre los Código de Procedimiento para la prevención y sanción de faltas; y el Código de Convivencia que también forman parte del temario remitido por el intendente Eduardo Tassano, Almirón indicó que “lo frizaron para el año que viene. Es una de las pocas cosas que generó las redes. Al haberse hecho público el tema, retrocedieron”.

Debe considerarse que estos dos compilados fueron analizados en una reunión ampliada de la Comisión de Legislación y Seguridad la semana pasada con la presencia del secretario de Gobierno Municipal Hugo Calvano. En este marco, El Litoral también dialogó con la concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ) del Frente de Todos. “El presupuesto si vamos a acompañar porque logramos incrementar la partida para el personal que solicitamos.

En el presupuesto el monto original era de 9.941millones y a pedido nuestro lo elevaron a 10.598 millones, es decir logramos que incrementen 657 millones” dijo y agregó que “esperemos se traduzca en incremento salarial que permita al trabajador municipal promedio salir de un salario por debajo de la línea de indigencia”.

“Tarifaria no vamos a acompañar porque no estamos de acuerdo con el incremento del 89 por ciento en tasas por servicio y el impuesto inmobiliario. Nosotros habíamos solicitado al Ejecutivo que solo se incremente un 50 por ciento al vecino para no afectar tanto el bolsillo de ellos pero no escucharon nuestra contrapropuesta”.

Sobre el costo del boleto, Laprovitta indico que “hemos presentado un proyecto para que se incremente a 80 y luego en junio a 90 pesos. Sería un incremento escalonado en dos veces bastante menor a lo que pretende el Ejecutivo y el empresario”.

“Se pasaron el Código de Convivencia, Nocturnidad y de Faltas luego de que solicitamos de que se trate en sesiones ordinarias, porque son bastantes extensos y entendimos que requieren un análisis más profundos. No se lo va a tratar, fueron retirados”, comentó sobre el resto del temario.

En el orden del día de la sesión de hoy también figuran los despachos de la creación del Plan de Regulación de Habilitaciones comerciales y el despacho del Código de Edificación, y los correspondientes a los proyectos incluidos en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias como la aprobación de uso de suelo y habilitación comercial (Crecer con Todos); el proyecto de ordenanza que adhiere al Día de la Mujer y declara asueto administrativo; la imposición con el nombre de “Paseo de Chamameceros”, en homenaje, ubicado en el paseo de las Terrazas del Paraná; y, la aprobación de planos de uso de suelo vía excepción a favor de la Asociación Civil G. de Teatro de la Trastienda.