La crisis de llanto de Coti y El Conejo tras el repechaje de Gran Hermano

Tras el ingreso de ex participantes a la casa de Gran Hermano, la correntina Coty Romero y su novio tuvieron una crisis de llanto. Temen lo que sucederá y que se alteraron los planes de juego que tenían.

La emisión de este lunes estuvo cargada de tensiones y muchas emociones.

Tras la expulsión de Juliana, Maxi anunció que abandonaría el ciclo en la gala de este martes. Por lo cual, Coti y El Conejo no pudieron aguantar el llanto y desbordaron en la soledad de la habitación de los hombres.

Luego de que Tini abandonara la casa de forma abrupta, Maxi, Coti y El Conejo estuvieron encerrados en la habitación de los hombres mientras intentaban convencer al cordobés de no abandonar el ciclo.

Sin embargo, después de que Maxi siguiera firme en su decisión, aún después de haber hablado con Gran Hermano en el confesionario y saliera a comunicárselas a todos con un emotivo "ya yo me voy" en los brazos de Marcos, la pareja se derrumbó.

En el living y en el patio todo era felicidad absoluta por llegada de La Tora, Agustín y Daniela. Pero dentro de la pieza de los chicos Coti y El Conejo lloraban desconsoladamente por saber que se les irá el único aliado que les quedaba, sumado a que gracias a la información que les dio Juliana, reconocen que en el afuera no son muy queridos y que sus probabilidades de salir una vez que toquen placa, son muy altas.

Ariel entró a la habitación y les consultó si era cierto lo de Maxi, ya que le parecía demasiado que la decisión fuera tomada por "amor".

Sin embargo, Coti le explicó que su compañero tenía semanas con la idea de abandonar: "No, no es solamente por eso. Él dijo que se quiere ir porque ya no la está pasando bien acá y que si estaba Tini acá, por lo menos tenía a alguien".

Además, la correntina contó: "Mirá que cuando estaba Tini, en su momento, no se había ido todavía, tampoco la estaba pasando bien. Él tiene una mentalidad de disfrutar la vida en cada momento y dice que su momento ya llegó. Él ve la vida de otra manera, ve que la vida es tan corta, el papá falleció cuando él no estaba... Entiendo, eh".

Fuente: Exitoina