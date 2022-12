Gran Hermano: Conejo se hartó de Coti y se lo dijo en la cara

La angustia de Constanza "Coti" Romero (20) por estar otra vez nominada en Gran Hermano 2022 desató una crisis con Alexis "Conejo" Quiroga (29), ya que su novio le blanqueó su fuerte fastidio por su actitud egoísta y tener que "tenerle la vela". "Vos siempre pensás en vos", le reprochó el Conejo a Coti sin filtros en una charla cara a cara.

En un primer momento, la correntina le había planteado a su pareja que no la contenía como ella necesitaba: "Vos no te das cuenta y decís 'ay, está mal ahora. Yo estoy acá para ella, pero no'. Y resulta que a la tarde me dijiste que entrenabas y volvías, cuando estaba mal, y cuando salí te vi en la pileta".

Entonces, el Conejo fue al hueso: "Hace del lunes que vengo rezando por vos. Cada vez que estamos un miércoles sentado ahí sufro más por vos que por mí. Te vengo a dar noticias que pueden ser buenas, te chup… un hue… y decís 'que Romina no me salve'".

Y luego siguió: "Claro, total vas vos el domingo a placa y sos vos la que sufre noma. Pensás en vos. El resto que te quiere un montón no sufre". "¿Está mal que yo piense por mí?", replicó la muchacha. Hastiado, Alexis retrucó: "No, pasa que te pasa siempre. Vos siempre pensás en vos".

