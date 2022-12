Largas filas en la Anses para entregar la libreta de la Asignación Universal por Hijo

Largas filas y caos hubo ayer en el edificio de la Anses Corrientes ya que beneficiarios buscaban entregar la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para percibir el 20 % de lo retenido, que cobran de manera mensual al finalizar el año.

Los adjudicados de la AUH tenían tiempo hasta ayer debido a que hoy, el organismo nacional no atenderá al público por el asueto a nivel país que está estipulado.

La larga fila en Armenia al 3800 comenzó a concentrarse desde antes de las 6.30. Ya en horas de la madrugada se percibió que las personas poco a poco empezaban a acumularse en el lugar.

Las autoridades de la Anses se encontraban desde las 6 en las oficinas y momentos después comenzaron a entregar números y atendieron entre 800 y 900 personas.

“Los que no presentaron el formulario antes del 31 de diciembre, no cobrarán el retroactivo estipulado pero no dejarán de percibir la AUH”, comentó Cristian Zulli, titular de Anses-Corrientes a El Litoral.

En ese sentido, la encargada del área de comunicación de Anses, Nancy Vallejos, indicó: “Lo que se está venciendo es la presentación de la libreta de la Asignación Universal Por Hijo (AUH), que será hasta el último día hábil del año, el resto de los trámites lo pueden hacer a partir del lunes o lo que sean formularios de escolaridad pueden ser subidos directamente a la página de Anses”, indicó.

“Nuestro horario es de 6.30 a 12.30, pero lamentablemente por la cantidad de números superamos ese horario, pero todos serán atendidos. Siempre los que tienen turnos asignados no tienen que hacer cola y se los atiende”, indicó.

Asimismo, aseguró que la capacidad operativa de la sede Corrientes es acotada y continuarán recibiendo los trámites, a pesar de que venció. “No hemos recibido notificación sobre algún plazo en la recepción ni otro tipo de información”, dijo en radio Sudamericana.

“Lamentablemente hay mucha gente con poca conciencia que espera hasta estas instancias y nuestras posibilidades y recursos humanos están limitados, así que tratamos de complacer a todos para que puedan hacer los trámites. Hubo operativos en los barrios y en el interior, así que vamos a hacer todo lo humanamente posible”, continuó Vallejos.

“Tienen la obligación de presentar una vez en el año la libreta para poder percibir lo retenido del 20 % que ellos cobran de manera mensual al finalizar el año. En el momento que entregamos los números fue llegando gente luego y por eso hubo personas que no tenían turno”, concluyó.

Con respecto a la colaboración de las fuerzas de seguridad por algún inconveniente que puede surgir, sobre todo por la cantidad de personas que pueden presentarse y ante la no obtención de números para el trámite, el organismo nacional cuenta con la colaboración tanto de la Policía Federal como de la Provincial.

“Contamos con la presencia de seis efectivos federales dentro del establecimiento y tenemos uno o dos patrulleros de la Provincia afuera desde tempranas horas”, indicó Zulli.

“Hay días en que la cantidad de demanda hace que la tarea se vuelva difícil, pero pudimos atender a todo el mundo”, concluyó.