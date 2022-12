Siguen los incendios y se libran 18 contravenciones de $160.000 por día

Los bomberos seguían de cerca ayer un incendio en zonas de esteros en Concepción. Por el lugar, las brigadas no podían hacer nada. Las llamas eran seguidas por satélite, informó a El Litoral Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil, quién además lamentó el crecimiento de incendios intencionales.

“La gente no entiende. Por día realizamos 18 contravenciones de 160.000 pesos cada una. Pero los incendios intencionales continúan y la mayoría es gente instruida”, detalló el funcionario y explicó que “a la segunda contravención se inicia una causa judicial. Esto no es un juego, si los dueños de los campos no quieren entender por las buenas, lo harán ante la Justicia”.

“Creemos que intentan ganar terrenos, pero incendiar un estero o bañado que esta seco, es un problema a futuro. Por que cuando regresen las lluvias, el estero volverá a llenarse de agua”, se quejó.

Sobre el incendio en Concepción, dijo: “Se detectó a las 13. Es un lugar de acceso imposible, ya que es un estero. Lo único que nos queda es esperar a que se quede sin combustible y controlar de que no se extienda más allá”.

“Es normal que por día tengamos tres focos de incendios y que realicemos hasta 18 contravenciones por detectar que el fuego es intencional”, agregó.

Dijo también que el foco detectado en Concepción es el único en la provincia, al menos de esas dimensiones. “Pueden haber otros, pero son pequeños y el sistema no los detecta”, sostuvo.

La semana, en cuestión de incendios, fue tranquila ya que las lluvias del fin de semana permitieron un enfriamiento del suelo.