Vuelve a generar vacíos en el Gobierno la salida de otros tres funcionarios

No sin controversias, ayer se oficializó la salida de otros tres funcionarios de la gestión del presidente Alberto Fernández. El jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, la titular del Inadi, Victoria Donda Pérez y el responsable de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, dejaron sus cargos y se generaron nuevas vacantes en el Gobierno nacional.

Observado por la prensa y la oposición por haber abandonado las querellas en las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, dejó el cargo luego de que se conociera ayer su renuncia en el Boletín Oficial.

Donda

Victoria Donda admitió ayer que dejó su cargo después de una charla con Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, donde se le planteó que su continuidad estaba en duda por su posicionamiento político respecto a la etapa actual del Gobierno. La dirigente había planteado serios cuestionamientos a la marcha de la gestión.

“Había cierta incertidumbre sobre lo que iba a pasar (estaba nombrada como interventora) y no me pareció justo que por ser mujer y funcionaria tenga que dejar de lado mis posiciones políticas, simplemente por no coincidir con muchas de las decisiones que se están tomando desde una parte del Gobierno”, enfatizó ella.

Precisamente Olmos fue uno de los funcionarios que contradijo las explicaciones públicas de Donda que incluyeron críticas a la gestión de Fernández. “Es necesario aclarar que el transmitido en dicha conversación fue la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 horas antes de la finalización de su mandato”, señaló Olmos a través de un comunicado.

El exjefe de asesores del Presidente también relativizó la relevancia de los cuestionamientos de Donda a la administración nacional. “Sobre las críticas públicas que la exfuncionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas”, señaló.

Casa de la Moneda

El ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió la renuncia al titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, tras conocerse en el Palacio de Hacienda los resultados de su gestión durante el año que está por terminar.

“No estábamos conformes con su gestión”, señaló una fuente del ministerio de Economía al portal Infobae, que dio a conocer que el malestar de Massa se gestó por varios aspectos en la gestión de Gabrielli al frente del organismo encargado de producir los billetes y monedas de la Argentina. Entre ellos, se habló de una gestión administrativa que dejó un “balance en rojo”.