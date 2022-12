Productores de arroz alertan sobre las bajas cosechas

La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz informó que por la sequía, en particular en la zona del río Corriente, en la provincia, mientras en la campaña pasada se registraron entre 98.000 y 100.000 hectáreas, mientras que para este año se plantaron 65.000 hectáreas de arrozales. El problema de los arroceros fue expuesto por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y formará parte de una reunión con el Gobierno de Corrientes.

“Estamos tramitando una asistencia del Estado”, dijo a Télam el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Pedro Tomasella, quien tambien informó sobre una próxima reunión. “Vamos a concurrir para que tomen cartas en el asunto con el fin de que la situación se encauce ya que demoraron en darnos alguna respuesta, al menos para que podamos salvar la situación, usando menos agua, administrándola mejor para salvar una parte y que no sea total el colapso, estamos sujetos a lo que ocurra en el muy corto plazo con las lluvias”, añadió el dirigente.

“Para el mercado interno este año, por ejemplo, ha sobrado arroz, por lo que parte de la crisis del sector es por no poder exportar Al no haber exportaciones importantes, bajó muchísimo el precio o no subió al menos, en relación con el proceso inflacionario que tenemos y estamos golpeados por esa situación”, sostuvo.

Vale señalar, en orden a la cantidad de hectáreas plantadas, Corrientes es la principal productora de arroz del país, seguida por Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, en tanto que hay producciones menores en el sur de Misiones.