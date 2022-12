Cómo fue la reacción de Coti cuando El Conejo le preguntó si está embarazada

Una de las primeras parejas fueron Constanza Romero y Alexis El Conejo Quiroga, quienes comenzaron un romance que tuvo desde peleas hasta complots para el juego. Sin embargo, mientras la correntina fue salvada de la placa de nominación el jueves pasado por Romina Uhrig, tiene que enfrentar otra cuestión.

Todo ocurrió cuando el fin de semana, Alexis estaba acostado en la cama con Coti y le preguntó a su pareja:“¿No estarás embarazada vos?”. Inmediatamenta, la joven de 20 años le respondió: “Ay, no digas eso. Por dios, no lo digas”. Pero luego, terminó por confesarle que estaba con algunas dudas, al respecto. “Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación”, agregó.

Si bien la pareja lleva teniendo relaciones desde hace varias semanas, el propio Santiago del Moro aclaró que se les proveían de métodos anticonceptivos y que era muy importante hacerlo con responsabilidad. De todos modos, los rumores comenzaron hace un par de días, después de que la participante manifestara malestar estomacal, mareos y rechazo a la comida.

La conversación entre Coti y el Conejo no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales que viralizaron el video y opinaron. Mientras algunos señalaron que podría tratarse de una estrategia, otros se mostraron preocupados y sorprendidos.

“¿Cómo que Coti está embarazada?”, “Estaban hablando de que Coti podría estar embarazada y cortaron la trasmisión” y “¿Coti embarazada? Vamos a sacarla la semana que viene, así se hace los controles tranquila afuera”, fueron algunos de los comentarios.

