Gran Hermano 2022: Daniela estalló en llanto porque Alfa le pegó con una ojota

Los chancletazos que Walter "Alfa" Santiago (60) repartió dentro de Gran Hermano 2022 generaron sensaciones encontradas en Daniela Celis (26), quien tuvo una fuerte crisis de llanto tras debatir el incidente con sus compañeros de convivencia.

"Me estoy sintiendo incómoda y me río cuando en otro momento de mi vida no me reiría y diría otras cosas. Pero acá ya hasta tengo que pensar en mi reacción", se quejó la novia de Thiago Medina en el confesionario.

Es que, en un primer momento, Daniela se había tomado con gracia el golpe que Alfa le había dado en la cola con una ojota, hasta que Agustín Guardis (25), de quien también se quejó de que le había dado un cachetazo en la cara, hizo un discurso contra el más polémico de la casa.

"Yo te pegué en la cara, no en la cola. (…) La próxima vez que te toque el cu… le bajás los dientes. ¿Porque sabés qué? Después no te quejes entonces. Bancátela que te toque el cu… que te trate de tro…", le planteó Frodo a Daniela Celis con la idea de que confronte con Alfa de Gran Hermano 2022.

EL RECLAMO DE ALFA A DANIELA

Como Alfa había escuchado sigiloso la conversación de Daniela Celis con Agustín Guardis, al rato encaró a la novia de Thiago Medina y a Coti Romero.

"Por un salame ustedes se dejan llenar la cabeza", protestó

"Yo me mato de risa. No me importa, de mí ustedes pueden decir lo que se les cante. No me molesta, para nada. Al contrario. Me enaltece, porque hasta ahora veo que me mato de risa de todo. Pero el tema es hablar por atrás", sentenció Alfa de Gran Hermano 2022.

