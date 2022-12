Corrientes se alista para su segundo festival de humor

Del 10 al 12 de marzo, Corrientes será escenario de la segunda edición del Festival Corrientes de Humor organizado por el grupo La Yapa. Los elencos de la región y del resto del país, que quieran participar pueden inscribirse hasta el 10 de diciembre.

Será la segunda edición de este festival destinado exclusivamente a propuestas teatrales de humor. La primera edición fue este año y las obras se presentaron en salas teatrales, comedores comunitarios y espacios no convencionales.

Se trata de otra excelente oportunidad para llegar con cada producción a una variedad de públicos y, sobre todo, acercar a otros a ver teatro y generar alegría.

La invitación está abierta a todos los grupos, elencos, o compañías de teatro, que no superen los 5 participantes por espectáculo; de tratarse de unipersonales, se pide que no sean más de 3; en caso de superar el número solicitado por grupalidad, la organización no se compromete a cubrir los gastos de hospedaje y comida.

Se tendrá en cuenta las obras que se adapten a cualquier espacio convencional y no convencional (algunas funciones se realizarán en horario de siesta, o tarde en horario escolar, y pueden ser en comedores, o algún espacio adaptado para la función).

Desde la organización confirmaron que se comprometen a cubrir hospedaje y alojamiento a los grupos que sean seleccionados para participar del festival, en tanto y en cuanto no superen la cantidad solicitada, no obstante, se podrá hacer ciertas excepciones en casos puntuales.

La organización no cubre traslados de los grupos, elencos y compañías, como tampoco de escenografía desde la provincia de origen hasta el lugar donde se realiza dicho festival. Se abonará un cachet por la función realizada por los grupos, elencos o compañías.

Pueden realizar consultas en el Facebook https://www.facebook.com/Cteshumor o al teléfono 3794 825689.

