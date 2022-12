Juanita Tinelli, preocupó a todos con un fuerte mensaje en las redes: "No estoy bien"

Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, está pasando por un difícil momento y decidió hacer mención de ello en sus redes sociales, lo que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

La influencer se volcó en su cuenta de Twitter a la madrugada para revelarle a sus fans que no está pasando su mejor momento.

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita Tinelli en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus fans salieron a apoyarla y darle consejos para superar este difícil momento que está pasando.

Primicias Ya