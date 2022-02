Diabetes: capacitan a agentes de fuerzas de seguridad para ayudar en casos de emergencia

Un proyecto de extensión de la Unne promueve la capacitación de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Corrientes para que puedan estar preparados para la atención de casos de urgencia de personas con diabetes.

La propuesta se enmarca en una línea más amplia de trabajo que busca concientizar sobre la importancia del compromiso ciudadano general frente a esta enfermedad cada vez más prevalente.

“Dulces agentes, una ayuda siempre cerca” se denomina el proyecto de extensión realizado en el marco del programa “La Universidad en el Medio”, con la participación de docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de que las personas en general puedan estar preparadas para la atención de personas que atraviesan emergencias por cuadros de diabetes, como ocurre por ejemplo con las campañas que concientizan sobre la importancia del RCP para personas con ataques cardíacos.

Es que en el manejo de la diabetes, si no se mantienen los niveles de azúcar en sangre establecidos, se pueden registrar complicaciones importantes por hipoglucemia o hiperglucemia que pueden resultar peligrosas si no se conocen o no se sabe cómo actuar ante ellas.

“Las personas con diabetes pueden atravesar cuadros de urgencias por hipoglucemia o hiperglucemia, y las primeras atenciones pueden provenir de cualquier persona y salvarle la vida, hasta tanto puedan ser atendidas por el personal médico” explicó la Dra. Silvia Lapertosa, directora del proyecto de extensión.

Señaló que existe una serie de recomendaciones de cómo actuar ante una persona diabética que sufre una hipoglucemia (descenso excesivo de glucosa en la sangre) o hiperglucemia (niveles de glucosa en sangre elevados), recomendaciones que pueden ser replicadas en la sociedad en general.

Lapertosa comentó que el actual proyecto de extensión de la Unne prevé trabajar con personal de fuerzas de seguridad, a fin de que estén preparados para identificar y brindar primeras atenciones en casos de urgencias por diabetes.

Detalló que en el marco de la primera etapa del proyecto, ya se avanzó en un trabajo con el Servicio Penitenciario Provincial de Corrientes. En esta instancia, se llevó a cabo una capacitación a integrantes de la Escuela Penitenciaria, a quienes además se los matriculó para que puedan realizar un curso virtual con evaluación que certifica la formación recibida.

Asimismo, a los agentes se les realizó una búsqueda de factores de riesgo, como toma de presión, medición de glucemia, medición de peso, cintura, y un cuestionario para categorizar el riesgo de padecer diabetes.

En el marco del proyecto, como próxima etapa está prevista la articulación con la Policía de Corrientes, cuyos integrantes en muchas ocasiones son requeridos por la ciudadanía para la atención de personas con distintas urgencias por afecciones de salud.

(IRB)