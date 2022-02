Malestar de productores correntinos por desabastecimiento de combustibles

Estacioneros correntinos aseguraron que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) no les responde el pedido de aumento de stock, lo que comenzó a provocar desabastecimiento en algunas localidades. Afirmaron que esto impacta en la producción provincial, porque en medio de la crisis ígnea deben trasladarse hasta la Capital para conseguir nafta.

“Hay muchos recortes de pedidos por parte de la petrolera”, aseguraron propietarios de estaciones de servicio a este diario. También señalaron que acumulan incidencias (aperturas de expedientes por reclamo) por quiebre de stock ante YPF.

Si bien no es un problema que afecte a todos los estacioneros correntinos, ya originó serias faltas de nafta en las principales localidades de Misiones. “A la sequía y a los incendios en Corrientes se suma una complejidad gravísima: la escasez de combustible. No puede ser que en zonas del interior de la provincia los productores y vecinos no puedan conseguir nafta, y todo por mera especulación de empresas como YPF”, señaló José Romero Brisco, diputado provincial por el Partido Autonomista.

La queja de las estaciones de servicio está sujeta a la inmovilidad del precio de los combustibles, que este mes tuvo un aumento del 9 %. “Estamos en estado de alerta, porque así como los importes de las naftas están congelados, también lo está la rentabilidad, y esta situación no da para más”, expresó el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes (Cescor), Carlos Gold.

El empresario consideró que se trata de un aumento paliativo porque está lejos del precio real en los surtidores. “Es una recomposición necesaria tras nueve meses de congelamiento. Esto también significó un congelamiento de responsabilidades. Nos venía afectando, porque como sector nos estábamos haciendo cargo de las consecuencias de la inflación y el incremento de nuestros costos”, manifestó Gold en diálogo con la radio Unne. El desabastecimiento también es patente en Misiones, sobre todo en las localidades fronterizas, por la elevada compra de clientes extranjeros. Al punto de que por momentos el mercado de combustibles llegó a tener precios paralelos o “blue”.

“Estos desabastecimientos en las estaciones representan grandes pérdidas, no solo para los productores sino para la ciudadanía que necesita salir a trabajar y a pelear contra la situación crítica ambiental”, insistió Romero Brisco.

El diputado aseguró a El Litoral que alistan un reclamo regional y formal ante el Ministerio de Energía de la Nación, en el marco de la emergencia ígnea.

(IB)