Cabandié salió a atacar a productores de Corrientes: un funcionario nacional lo cruzó

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, salió a responsabilizar a los productores correntinos por los incendios y el propio secretario de Agricultura de la Nación, Matias Lestani, salió a responderle. Además las organizaciones rurales no ahorraron críticas para Cabandíe.

"Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo", lanzó Cabandié en su cuenta oficial de Twitter.

Incluso dentro del seno del propio gobierno no acompañaron la visión del Ministro de Ambiente. "No coincido con Cabandié, a mi tampoco me cayeron bien sus declaraciones. No se puede atacar a los productores. Hay que ayudarlos a salir adelante. Hay casi 519 mil hectáreas afectadas por los incendios. Llegando a la provincia, la escena es de guerra", describió Matías Lestani, el nuevo secretario de Agricultura, quien hasta hace pocas semanas era parte de la Confederación Rural Argentina (CRA).

“Se quieren sacar la responsabilidad que les toca echando la culpa a otros. Es muy fácil decir la culpa es tuya”, señaló con un visible enojo el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. En declaraciones a Radio Colonia, el dirigente opinó que le pareció "una declaración muy pobre”.

Pino había participado junto a otros integrantes de la llamada Mesa de Enlace de una reunión con productores correntinos, que estimaron en unos 25.000 millones de pesos en pérdidas a causa de las llamas. Es por eso que habían demandado al Estado nacional medidas contundentes de ayuda para los damnificados.

“Nos piden que se habiliten créditos, tasas, que ayuden en lo inmediato”, apuntó el presidente de la Rural, luego de la reunión.

Cabandié había sostenido durante el viernes que los incendios "comienzan con la quema de productores".

"Hay que aclarar también que de las 300 mil hectáreas, el 90% son forestaciones, es decir, es la actividad productiva para la venta de la madera. No son bosques nativos”, había afirmado el ministro. Es decir, del sector productor.

"Creo que hay que cambiar hábitos culturales y productivos porque la verdad que en algunos lugares del país la quema es algo que está muy arraigado culturalmente. Estamos hablando de una provincia ganadera, entonces muchas veces para renovar pastura, lo que hacen algunos productores es quemar y eso provoca incendios y esas quemas se descontrolan y sucede lo que pasó ahora”, afirmó.

Quien también cargó contra Cabandié fue Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, que minimizó la incidencia de los productores. "Es tan fácil hablar... ¿Qué productor quemaría la forestación y la pastura que tiene para los animales? No ha quedado estructura en pie, incluso a animales les ha afectado. Puede haber algún foco que haya iniciado alguien pero no que sea el común del productor de hacer eso", sostuvo.

El dirigente señaló la falta de sensibilidad hacia el productor. "Escuchar en el peor momento de amargura y crisis de un productor que le digan que es el causante de los incendios no ayuda para nada.", se lamentó. "Hay que tener noción, hay que haber vivido lo que es un incendio para entender la magnitud y la voracidad que tiene para quemar miles de hectáreas incontrolablemente", dijo,

Al respecto, afirmó que el productor hoy "está solo". "El Estado puede postergar la emergencia o postergar algún impuesto, se necesita recursos, pastura y un montón de cosas que hasta el momento no se ve", lanzó en una entrevista con FM Milenium.