Alberto intentó aclarar sus dichos sobre EE.UU.: le apuntó a Trump por Macri

Luego de la gira oficial de Alberto Fernández por Rusia y China, donde se destacaron los encuentros con Vladimir Putin y Xi Jinping, que causaron “preocupación” y molestia en Washington y generaron preocupación en el Gobierno, el presidente remarcó este sábado que “la Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes” y precisó sus cuestionamientos hacia Estados Unidos en el encuentro con Putin, haciendo foco en la gestión del expresidente Donald Trump.

“El mundo es otro, ha cambiado, es multilateral y nos obliga a vincularnos y a tener relaciones maduras, de respeto, con todos los países del mundo. No es algo que practica la Argentina, es algo que practica la enorme mayoría del mundo”, señaló Alberto Fernández.

“La Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes, ni perpetuos. Lo único permanente que tiene es la defensa de sus intereses y de trabajar en favor de lo que la Argentina necesita”, dijo el presidente en diálogo con Radio 10.

En referencia a su reciente gira, Alberto Fernández dijo: “No sé por qué levantó tanta polvareda el tema, ¿por qué viajar a Rusia y China significa que nosotros queremos tener una mala relación con los Estados Unidos? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra”.

“La realidad es que fuimos a Rusia y a China a reforzar y promover aún más nuestros vínculos comerciales y financieros en un momento en el que la Argentina lo necesita”, agregó el presidente.

En la entrevista que mantuvo con Putin, el presidente argentino señaló: “Argentina vive particularmente una situación muy especial, producto de su endeudamiento. La economía depende mucho de la deuda que tiene con el FMI y de la influencia que Estados Unidos tiene en ese organismo. Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Tiene que abrirse camino a otros lados y me parece que ahí Rusia tiene un lugar muy importante”.

Sobre esos dichos, que generaron polémica, Fernández dijo este sábado: “Muchos se molestaron porque dije la relación de dependencia que la Argentina tiene con el Fondo Monetario y consecuentemente con los Estados Unidos, pero tenemos que mirar un poco, hacer memoria y darnos cuenta de lo que nos pasa. La Argentina hoy le debe al FMI 45 mil millones de dólares, está tratando de salir de ese problema y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo”.

Y siguió: “Esa deuda se generó porque el Gobierno norteamericano de entonces, de Trump, facilitó con su voto en el Fondo que se diera ese crédito. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho ellos mismos. Y la característica de ese crédito inusual, impropio, exagerado, desmedido, no lo digo yo, lo acaba de decir el Fondo en el informe que hizo sobre el crédito que el mismo Fondo dio”.

El Gobierno norteamericano cuando llegó la hora de encontrar un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto, y las dos cosas son ciertas, no creo que las cosas deban verse del modo que se ven, las cosas no son tan lineales, el mundo ya no es un mundo bipolar”, añadió Alberto Fernández.

