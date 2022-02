Positivo arranque de temporada para HRE Consignaciones SRL

La firma Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones SRL realizó el jueves pasado su primer remate por pantalla e internet de su calendario 2022. Fueron casi 3.500 cabezas vendidas desde la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, con valores satisfactorios, en medio de un difícil contexto que vive la provincia de Corrientes a raíz de la sequía y los incendios que se registran en los campos.

El 21º Remate por Pantalla e Internet de HRE Consignaciones SRL tuvo lugar el pasado jueves, desde el salón central del predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, donde la firma llevó a cabo su inicio de calendario de remates de este año. Como lo viene haciendo desde hace varios años, el remate fue por pantalla gigante para algunos compradores y amigos presentes en el lugar, mientras que el resto de los compradores pudo seguir las ventas a través del streaming de la firma.

Según explicó Horacio Rodríguez Egaña, titular de la firma, el evento arrancó con un almuerzo del que participaron unas 40 personas. “Bien distribuidos en el salón de la Sociedad Rural debido a las medidas de prevención contra el coronavirus”, explicó Rodríguez Egaña.

Respecto al desarrollo del remate, el consignatario consideró que “tuvimos un buen resultado, si tomamos en cuenta la difícil situación que debido a la seca y los sucesivos incendios viene atravesando la provincia de Corrientes; por ese motivo y lo que venimos transitando a nivel nacional en cuanto al famoso arreglo con el Fondo Monetario Internacional, ya que no se acaba de aclarar si lo anunciado es cierto o un nuevo relato, hacen que la situación no sea de optimismo para los inversores, sino que, muy por el contrario, de una gran incertidumbre ya que no se sabe a ciencia cierta si invertir o no en este país”, señaló Rodríguez Egaña.

De esta manera, con el martillo en manos de Guillermo “Willy” Rodríguez Egaña, martillero de la firma, se vendieron 3.435 cabezas, con un plazo en general de 30 y 60 días para el pago, donde se obtuvieron valores satisfactorios para las categorías de faena, invernada y cría que salieron a venta el pasado jueves en Curuzú Cuatiá.