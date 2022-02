Valdés pidió solidaridad y tildó de miserable a quien politice la emergencia ígnea

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió a los twitter sobre la emergencia de Corrientes del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié e indicó que “puedo bancar varias cosas, puedo bancarme que al pueblo correntino a lo largo de la historia no nos ayuden, pero otra cosa es comenzar a politizar este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que tener solidaridad en este tiempo y es de miserables poner esto en la escena política”.

Tras la visita del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez y del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky quien fue el primero en tirar la piedra, al asegurar que Corrientes rechazó la ayuda de Nación, los cruces por la asistencia entre el gobernador Gustavo Valdés y el titular de Ambiente de la Nación continúan.

“Puedo bancar varias cosas, puedo bancarme que al pueblo correntino a lo largo de la historia que no nos ayuden, pero otra cosa es comenzar a politizar este tipo de situaciones”, dijo durante una entrevista, el gobernador Gustavo Valdés a Reynaldo Sietecase y Vero Castañares, en conexión con Radio con Voz.

“El ministro responsable del Medioambiente que no venga a la provincia de Corrientes, que no se ofrezca, que no venga a dar una mano, que esté esperando una nota, cuando la Argentina tiene satélites donde nosotros declaramos la emergencia, donde los productores llegan a la emergencia es una irresponsabilidad”, continuó.

“Nosotros tenemos que tener solidaridad en este tiempo y es de miserables poner esto en la escena política”, reclamó el gobernador.

Consultado sobre la asistencia que están recibiendo actualmente, Valdes dijo que “más allá de eso, comenzamos a recibir a otros ministros como el de Agricultura, Dominguez, y hablamos con el del Ministerio del Interior (por Wado de Pedro) y con el de Desarrollo Social (por Horacio Zabaleta) y bueno comenzar a trabajar coordinadamente para traer respuestas, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, los intendentes están haciendo un esfuerzo, los brigadistas también”.

“Tenemos que sumar esfuerzos para resolver los problemas y dejar de pelearnos estúpidamente en cuestiones que tienen que ver con el medioambiente, con los árboles, con la naturaleza. Nosotros estamos trabajando denodadamente y no quiero seguir escalando en la polémica con el ministro de la Nación”, agregó.

“Estamos recibiendo ayuda de Nación, el ministro de Agricultura se ha comprometido en remitir doscientos millones, Wado de Pedro (ministro del Interior), se comprometió en ayuda a productores en remitir 200 millones de aporte del Tesoro y 100 millones en recursos que podría mandar en breve. Esta ayuda la vamos a recibir y mientras tanto estamos destinando recursos provinciales para ir aplacando y tratando de solventar todos los gastos y el enorme esfuerzo que están haciendo todos”, resumió.

Cruces

El pedido de asistencia y los reclamos mediante las redes sociales se fueron intensificando con el devenir de la emergencia y la asistencia que comenzó a llegar a la provincia, pero desde otras carteras, aunque se debe señalar que el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, durante su visita en las últimas horas, anunció que recién el próximo mes comenzarán a capacitar al personal para crear un cuerpo especializado en el combate contra el fuego para todo el NEA y que se instalará en Apóstoles, Misiones.

No obstante, el reproche por politizar la emergencia de Corrientes, se dio luego de que Cabandié en respuesta a los reclamos de Valdés publicó en su cuenta de twitter: “Gobernador Gustavo Valdés, le recomiendo que siga los pasos del gobernador (de Jujuy) Gerardo Morales y cree una brigada forestal provincial para combatir los incendios en Corrientes, ya que no tiene ni un brigadista para combatir el fuego”.

Pero la respuesta del mandatario correntino no se demoró. “Corrientes cuenta actualmente con 47 cuarteles de bomberos activos y seis en formación, que suman un total de 1.298 bomberos”, indicó.

Además, sostuvo que desde el Gobierno de Corrientes se está “trabajando incansablemente junto con todos los intendentes para combatir los distintos focos de incendio en la provincia”.

A su vez, sostuvo que se han “contratado cuatro aviones hidrantes, que se suman a otros tres particulares, y existen 97 brigadas privadas trabajando arduamente en establecimientos forestales”.