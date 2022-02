Zacarías: “Se demostró que el jugador correntino puede aspirar a más”

Con un grupo de jugadores locales, la participación de San Jorge en el Torneo Regional Federal Amateur fue más que satisfactoria. El equipo que conforma la alianza con Deportivo Popular llegó hasta las semifinales de la región Litoral Norte, y fue el que más lejos avanzó de los ocho representativos provinciales que iniciaron su participación en el certamen.

“Pudimos demostrar que el jugador correntino puede aspirar a más”, señaló el técnico Walter Zacarías en comunicación con El Litoral.

El DT, que adelantó que no continuará en Alianza y se encuentra a la espera de ofertas para continuar ejerciendo su actividad junto al ayudante de campo, Juan Céspedes, manifestó: “Estamos convencidos que el jugador correntino puede aspirar no solo a jugar un torneo local, que roza lo barrial. Creemos que si lo ponemos en un contexto semiprofesional y le damos un entrenamiento adecuado, lo estimulamos a un crecimiento individual que lógicamente después repercute en lo colectivo, priorizando el fútbol, más allá que no viven de esto, e ilusionándolos en que pueden tener una posibilidad de mostrarse, lo puede hacer”.

“Estas fueron las primeras palabras que tuvimos en el inicio del trabajo en Alianza. Por suerte se cumplió y se demostró. No fue fácil, hubo que cambiar mentalidades y trabajar muchísimo. Había jugadores que venían a jugar como les parecía, no tenían trabajo de inferiores ni experiencia, porque solamente se encontraban para jugar en la Liga, así que se empezó prácticamente de cero”, relató.

Zacarías agregó que “una vez que pudimos trabajar con ellos y cambiarle la mentalidad en el sentido de la responsabilidad, de la pertenencia grupal, el cuidado físico incluso fuera del juego, y de que sueñen pisar canchas mejores, con público, tuvimos la posibilidad de jugar una semifinal de la región con un rival como Guaraní (Antonio Franco), y eso nos dio en definitiva la razón de que se puede llegar a una instancia de esa naturaleza”.

En la primera instancia del Regional Federal Amateur San Jorge (Alianza) tuvo que amañarse para competir en dos frentes, porque también arribó a las semifinales del torneo oficial de primera división de la Liga Correntina, debiendo afrontar compromisos cada tres o cuatro días, con el desgaste lógico que ello provoca en un plantel reducido.

“Tuvimos un plantel muy corto ya que nos faltó sumar jugadores con experiencia, algunos que conocíamos y teníamos en carpeta, pero por la falta de presupuesto y tiempo no pudieron llegar, así que tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos. No obstante estamos conformes con todos los jugadores, sin importar la cantidad de minutos que pudieron jugar, sino por el grupo que se formó y lo convencido que estaban de que se podía llegar aspirar incluso a más. Tuvimos la mala suerte que nos tocó un rival como Guaraní en el cruce, porque de lo contrario quizás podíamos aspirar a jugar la final de la región”, resaltó el técnico.

Para Zacarías, en el Regional “fuimos de menor a mayor, haciendo partidos muy buenos de visitante. De local nos pesó un poquito la presión, pero eso es cuestión de tiempo, de trabajo y de experiencia”, consideró.

“En Posadas, si el árbitro hubiese sido imparcial, podíamos haber conseguido un empate. Obviamente que éramos conscientes de la jerarquía del plantel de Guaraní, que en cualquier descuido te lo hacen sentir, como ocurrió en la revancha en Corrientes, más allá que no tuvimos tampoco el resto físico necesario”, indicó.

“En ambos partidos comenzamos ganando, y después por una ayuda del árbitro allá (NdR: tampoco cobró un claro penal a favor de San Jorge) y por una distracción acá, llegaron al 1-1, y después nos empezaron a superar, porque la fricción constante y ellos que viven del fútbol supieron marcar la diferencia en los últimos 15 0 20 minutos del partido en Corrientes que determinó nuestra eliminación”, explicó.

“Sumado a todo esto, hay que agregarle la buena alimentación de los rivales, el descanso necesario, y todo otro aspecto que ayuda a un deportista que solo se dedica a jugar. Eso fue la diferencia de un plantel con el otro, y fue determinante en la última parte de cada encuentro”, remarcó.

Finalmente, Zacarías apreció: “Creemos que si al jugador correntino lo ponemos en un contexto semiprofesional y cuenta con una infraestructura acorde, como lugar adecuado de entrenamiento, gimnasio, vestimenta, gabinete kinesiológico, médico, entre otros elementos, puede aspirar a más”.

(RP)