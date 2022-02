Larreta llega a Corrientes: cortará cintas con Valdés y recorrerá el Centro Aguará

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés recibirá hoy en Casa de Gobierno al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con quien brindará una conferencia de prensa, recorrerá las instalaciones del Centro Aguará ubicado en Paso de la Patria e inaugurará obras en San Luis del Palmar.

En el marco de la Emergencia Agropecuaria que golpea a la provincia por los incendios y la sequía, el referente del PRO desembarca en Corrientes luego de la visita del ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, que fue recibido hace casi un mes por Valdés y con quien acordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea sede de la Pre Fiesta Nacional del Chamamé, rumbo a la edición 32ª, a realizarse en el 2023, en pos de impulsar más talentos y promover la celebración.

Esta visita a la provincia que sería la tercera institucionalmente, pero la cuarta ya que en noviembre Larreta disfrutó de los Esteros del Iberá, se da más allá de la promoción cultural del chamamé, Larreta llega a Corrientes en un marco, donde a nivel nacional se discute el recorte de los subsidios que reciben 32 líneas de colectivos que recorren la Ciudad y el traspaso de los servicios al gobierno porteño y luego de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio le diera la espalda, considerando que el boleto de colectivo en Capital Federal sale 18 pesos y el promedio del interior es de 50 pesos.

“Pedimos equidad. Nosotros decimos que es injusto que el 80% de los subsidios vaya al Amba y no venga al interior provincial, donde se paga entre 50 y 60 pesos un colectivo con una menor carga de pasajeros. Nosotros reclamamos nuestro subsidio”, había indicado Valdés en contacto con Maria Laura Santillán, en la mañana de CNN (AM 950).

“Esta distribución tiene que ser lo más justa posible, no se puede ajustar a una jurisdicción cuando nosotros vemos que el subsidio está distribuido en dos jurisdicciones en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense” y agregó que “los recursos tienen que ser más equitativos, supongo que si le saca a una y no le saca a la otra, no hay equidad”.

Pero su arribo a la provincia, también se da en un contexto de puja de poder y protagonismo que viene creciendo dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, ya que el radicalismo apunta a dejar de ser furgón de cola, tras los resultados electorales del año pasado, y apuesta a gobernar el país.

Además también se debe considerar que dentro del PRO, también hay disputas de poder, donde Larreta apuesta a cosechar la mayor cantidad de adeptos posible para encabezar cualquier posibilidad para suceder al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Otro punto no menor es la discusión y los acuerdos dentro de la oposición en los temas cruciales, que al parecer recién se comenzaron a discutir tras el 1 de marzo en el Congreso Nacional, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reforma del Consejo de la Magistratura, entre otros.

Cronograma

De acuerdo con el parte oficial hoy a las 13,30 se realizará el saludo protocolar en Casa de Gobierno. Seguidamente, a las 14, Valdés y Larreta brindarán una conferencia de prensa en el Salón Amarillo.

Posteriormente, Valdés junto a Larreta compartirán agenda desde las 16 con una recorrida por las instalaciones del Centro Aguará, ubicado en Paso de la Patria y finalmente, para las 17.30, realizarán el corte de cinta de las obras del playón deportivo del Club Atlético “Juventud Naciente” de la localidad de San Luis del Palmar.

En cuanto a la agenda que desarrollará Larreta, también se pudo saber que permanecerá en Capital hasta mañana, jornada en la cual recorrerá algunos medios periodísticos y tendrá reuniones con referentes locales.