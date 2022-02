Boca Unidos suma un nuevo amistoso en su preparación

Boca Unidos afrontará esta mañana su tercer partido amistoso de cara a la próxima temporada del torneo Federal A de fútbol. En el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, desde las 8, recibirá la visita de Regional de Resistencia.

Al igual que los enfrentamientos contra Chaco For Ever y Juventud de Puerto Tirol, habrá dos partidos, en uno participarán los titulares y en el otro los suplentes. La planificación indica que cada encuentro durará 70 minutos.

Para el equipo que conduce Martín Fabro y Leonardo Baroni será una nueva oportunidad de poner en acción al renovado plantel de Boca Unidos porque siempre es mejor sacar conclusiones con minutos de juego. En los dos partidos anteriores, empate contra For Ever sin abrir el marcador y goleada 5 a 1 contra Juventud, se pudo ver cual es la base del equipo principal del aurirrojo. Solamente hubo un cambio en la formación titular de un partido a otro, el ingreso de Martín Ojeda en la mitad de la cancha en lugar del experimentado Rodrigo Burgos que no participó del ensayo.

Por lo tanto la probable formación titular de Boca Unidos para hoy sería con Lucas de León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Gabriel Cañete, Ojeda, Cristian Maidana; Leonel Niz, Julio Cáceres, y Gabriel Morales.

Entre los suplentes, jugaron, entre otros, Christian Martínez; Fabio Godoy, Germán Cochis, Leonel Ceresole, Francisco Esteche, Carlos Salom y ya tuvieron minutos en cancha Ignacio Méndez y Lautaro Larrasábal

Con el correr de las prácticas, algunos jugadores van mejorando su condición física y eso le permite a los entrenadores hacer algunas pruebas. Es el caso del delantero Antonio Medina que ya completó su proceso de rehabilitación después de una operación en la rodilla derecha.

Luego del partido de hoy contra Regional, entidad que participa en la Liga Chaqueña, Boca Unidos tiene previsto disputar otros cuatro partidos. El miércoles 23 recibirá a San Martín de Formosa y el sábado 26 a Sarmiento de Resistencia. Luego, el conjunto correntino visitará a estos dos conjuntos.

Todavía el certamen Federal A no tiene fecha oficial de inicio pero la intención es comenzar a jugar el 20 o 27 de marzo. La decisión se tomaría una vez que concluya al Regional Federal Amateur.