Lautaro Midón se retiró del certamen J1 en Porto Alegre

El tenista correntino Lautaro Midón (17 años) se retiró del torneo J1 de Porto Alegre, Brasil, y no pudo concluir su partido frente al coreano Gerard Campana Lee.

El cruce de cuartos de final del Brasil Junior Cup en la cancha Nº 3 de la Sede Marquês do Herval en Porto Alegre, sobre superficie de polvo de ladrillo, terminó anticipadamente cuando el partido estaba 3 a 0 favorable al coreano.

Midón estuvo con una malestar estomacal, algo que se repitió en otros dos jugadores, desde la noche del jueves.

Durante la entrada en calor volvió a sentirse mal pero intentó cumplir con el partido que definía un semifinalista.

Era evidente la falta de potencia en su juego y para evitar males mayores, el correntino informó al juez del partido que no iba a continuar y por lo tanto Campana Lee accedió a la siguiente instancia.

“Lastimosamente hoy no pude terminar mi partido y me tuve que retirar, muchas gracias a la gente que me apoya y me manda buenas vibras”, comentó Midón en sus redes sociales.

“Ahora toca recuperarnos para estar al 100% en la próxima semana”, agregó de cara a lo que será su participación en el 52º Banana Bowl JA Criciuma también en Brasil en canchas de polvo de ladrillo.

Midón, cuarto preclasificado en el certamen de Porto Alegre, había superado en primera ronda al croata Ivan Sodan por 6-2 y 6-1, mientras que en segunda hizo lo propio con el peruano Gianluca Bellota por 3-6, 6-0 y 6-1.

El correntino también formó parte del cuadro de dobles junto al brasileño Joao Eduardo Schiessi.

En esta competencia llegó hasta cuartos de final.