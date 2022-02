Planifican un nuevo circuito de ciclovías

Planean un esquema de transitabilidad para el desarrollo de ciclovías en Corrientes. El proyecto municipal abarcaría una conexión de norte a sur y de este a oeste entre los puntos más importantes de la ciudad, como el microcentro, dentro de las cuatro avenidas, los campus universitarios y el centro administrativo.

La primera zona donde comenzará la construcción de un bicicarril será la costanera General San Martín, encuadrada en el circuito histórico y cultural “Ñanderekó”, que además contemplaría sectores para estacionar bicicletas.

“Tenemos un proyecto de bicisendas desde que comenzó la primera gestión, hasta el momento se está desarrollando, aunque no es un cuestión que se improvisa, tiene un estudio importante en lo que tiene que ver con la movilidad, la utilización de la vía donde se va a realizar, la reubicación de cuadras, si están tarifadas o no, si conviven o no con el transporte público (porque no lo pueden hacer). Son varias cuestiones para analizar e ir estudiando a medida que se hace el relevamiento y la evaluación del programa”, indicó a El Litoral Jorge Sladek, secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Corrientes.

“Estamos en condiciones de continuar con lo que fue la prueba piloto que se realizó en costanera sur, en su momento, para empezar a explicarle a la gente el funcionamiento, cuáles son las señaléticas, cómo se debe respetar la utilización, qué vehículos requieren su factibilidad de uso. Ahora vamos a seguir con el proyecto porque una de las premisas de la Municipalidad es la movilidad sustentable”, explicó.

Asimismo, el funcionario ratificó que aún no hay una fecha establecida para el inicio del proyecto porque hay muchas cuestiones que influyen, entre ellas la económica y la estratégica. “Todo lo que es preparación, pero obviamente que estamos trabajando y fuerte en lo que es el desarrollo”, dijo Sladek.

“Este es un eje más que se tiene que tratar y no solo buscar la eficacia. No solo se debe mejorar el servicio del transporte público sino también desarrollar y fomentar el uso de un medio sustentable de traslado, y esto es lo que se busca con las bicisendas”, aseguró.

El secretario municipal insistió que en Corrientes están fomentando el uso del transporte público y a la vez lo hacen con las bicisendas para aquellas personas que no quieran usar los colectivos. “En la ciudad estamos analizando distintas arterias para ciclovías, calles del centro, y ver también cómo conectar con el centro administrativo y darle una funcionalidad para conectar la ciudad”, concluyó.