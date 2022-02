Wanda Nara rompió el silencio y habló de las versiones de crisis con Mauro Icardi

“Buen día a vos”, escribió Wanda Nara este miércoles en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores, con quienes compartió una foto frente al espejo en el gimnasio de su mansión de París, en donde vive junto a su marido, Mauro Icardi, y sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto -de su relación anterior con Maxi López- y Francesca e Isabella, de su pareja actual.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, la modelo reparó en uno puntual. “Wanda, si dejás de seguir a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, escribió un usuario llamado “Forever young”, cuya foto de perfil es la de hombre tocando la guitarra.

De inmediato, la empresaria le respondió y fue clara en su mensaje, aprovechando para aclarar cuál es su presente marital. “No dejé de seguir a Icardi”, fue lo primero que dijo. Y a juzgar por los hechos, tiene razón ya que fue el futbolista del PSG quien dejó de seguirla en Instagram y luego dio de baja su perfil en la red social. “Igual, podría invitarte y pagar yo”, agregó haciendo referencia a la frase que había deslizado el hombre para invitarla a comer a un restaurante.

Sin embargo, utilizó dicha respuesta para referirse a su presente sentimental con Mauro Icardi. “Pero estoy felizmente casada, por eso no”, aseguró sobre la invitación que recibió y agregó el emoji de una mano poniendo un freno. De esa manera, desterró cualquier tipo versión sobre una posible crisis con su marido. En tanto, le tiró buena onda al usuario para que encuentre pareja entre las mujeres que la siguen: “Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas solas y en busca”.

El martes, Wanda Nara había compartido un video paseando a su perro Tano junto con Mauro Icardi, quien no mira a cámara y sigue de largo cuando su esposa lo graba. Aquellas imágenes fueron las primeras que aparecieron en medio de rumores de crisis de pareja. El fin de semana, en tanto, el futbolista había dejado de seguirla en las redes sociales antes de dar de baja su perfil: fue después de que la empresaria saliera a comer con sus amigos argentinos en París, Natacha Eguía y Kennys Palacios.

Por eso, cuando aparecieron las imágenes del matrimonio caminando por la noche parisina sobre el río Sena parecía que habían querido desterrar dichas versiones. Sin embargo, el hecho de que ella eliminara dicho video volvió a encender las alarmas.

Y si bien no volvió a postear nada que involucre a su marido de manera directa, aprovechó el comentario de su seguidor para aclarar que no hay tal crisis y que sigue en pareja con Icardi, quien, de todas formas, aun no volvió a abrir su perfil de Instagram. Y cuando lo haga, lo primero en lo que se fijarán los usuarios es si Wanda Nara figura entre las personas que él sigue.

Infobae