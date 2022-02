Derrota de El Tala

La segunda presentación como local de El Tala terminó con derrota frente a San Martín de Curuzú Cuatiá 78 a 69. El juego, que se disputó el jueves por la noche en la capital correntina, correspondió a la cuarta fecha de la División NEA de la Liga Federal de básquetbol.

El goleador del encuentro estuvo en el equipo visitante, fue Damián Peruchena que aportó 32 puntos, mientras que en el conjunto capitalino se destacó Luciano Cardenas con 22 bien complementado por Jonathan Monzón con 15.

Los conducidos por Horacio Brun tuvieron un buen arranque del juego y en pocos minutos se adelantaron 11 a 5, en tanto que cerca del cierre del primer cuarto ganaba 20 a 9.

En los dos casos, San Martín puso descontar gracias a sus individualidades. El primer segmento finalizó 20 a 15.

La intensidad que propuso el conjunto capitalino fue disminuyendo lentamente, lo mismos sucedió con su efectividad pero logró mantenerse al frente de los otros dos cuartos: 38 a 36 y 55 a 54.

La escasa rotación en El Tala pasó factura en lo físico a sus jugadores, entonces San Martín, lentamente, hizo prevalecer su juego con un inspirado Peruchena.

El parcial fue 24 a 14 favorable a los curuzucuateños que de esta forma lograron su segunda victoria en el certamen.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente cuatro fechas en la División NEA, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Regatas Resistencia (4 partidos jugados) 7 puntos, San Martín (4) y Tokio (3) de Posadas 6, Colón (3) e Hindú Club (4) 5, El Tala (3), Amad (3) y Sarmiento (3) de Resistencia 4, y Acción (3) de Sáenz Peña 3.

Lo que viene

La quinta fecha se jugará de acuerdo a esta programación: Amad vs. Acción (jueves 24), Sarmiento vs. Regatas (viernes 25), Hindú vs. Colón (domingo 27) y Tokio vs. El Tala (domingo 27).