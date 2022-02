Multa de $20.000 para el periodista Sebastián Domenech por cada tuit

El periodista de TN y El Trece, Sebastián Domenech, en medio de su lucha legal para poder volver a ver a sus hijos luego de seis años, informó que la Justicia lo intimó a pagar $20.000 por cada publicación que comparta en sus redes sociales sobre el tema. “La ‘Justicia’ que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme”, escribió en su cuenta de Twitter. En ese sentido, Domenech advirtió que ya no cuenta con más fondos para afrontar futuras penalidades. “Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas”, sostuvo, y aclaró: “Pero no le tengo miedo a esta acusación, porque esto no es un ‘desacato’; es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos”.

Por otro lado, apuntó contra los tiempos de la Justicia: “No quiere que se sepa la verdad de su inoperancia, lo que impidió a mis hijos verme en estos 6 años. Todo este tiempo estuve sumiso, pero ya no. Crucé una línea y no pienso ir para atrás, por mis hijos y por otros nenes que pasan por lo mismo, y con el respeto y firmeza de siempre”.

