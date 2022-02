Un adelanto, en el inicio de las revanchas del Provincial de Clubes

Con el partido que protagonizarán Juventud Unida de Sauce y Football de Esquina se pondrá en marcha hoy la cuarta fecha, primera de las revanchas, del torneo Provincial de Clubes “Juan Carlos Espinosa”. El encuentro, correspondiente al grupo F dará inicio a las 17.30 en cancha del primero.

Berón de Astrada de Puerto Libertador, que hoy quedará libre, es el puntero de la zona F con 4 unidades. En el segundo lugar aparece Football con 2 y cierra las posiciones Juventud con 1.

En la primera rueda, en Esquina, Football y Juventud Naciente igualaron sin abrir el marcador.

El grueso de la cuarta fecha se desarrollará mañana y contempla estos encuentros: Sportivo Santa Lucía vs. Centenario de Saladas, Sol de América de San Miguel vs. Boca Unidos, Comuniaciones de Paso de los Libres vs. Hogar Hermanos de Bella Vista y San Martín de Esquina vs. San Ramón de Goya.

También jugarán San Martín de Santo Tomé vs. Atlético Virasoro, Alemar de La Cruz vs. Madariaga de Paso de los Libres, San Lorenzo de Monte Caseros vs. Iberá de Sauce, Atlético de Bella Vista vs. Villa Rivadavia de Mercedes y Victoria de Curuzú Cuatiá vs. San Martín de Yapeyú.

Para el jueves 3 de marzo quedó el encuentro entre San Martín de Virasoro e Iberá de Ituzaingó.

Cierre de la tercera

Desde las 19.30, en Santo Tomé jugarán el local Sarmiento e Iberá de Ituzaingó. Este partido, que pertenece a la tercera fecha del grupo A, fue postergado el pasado fin de semana por los incendios forestales que afectan a la ciudad de la costa del río Uruguay.