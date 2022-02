María Mercedes: “En plena crisis no podemos cerrarle las puertas al turismo”

La periodista correntina María Mercedes Vásquez estuvo el sábado acompañando al carnaval desde el palco del diario El Litoral y aseguró: “Carnaval sí, porque en plena crisis no podemos cerrarle las puertas al turismo y además porque hay mucha gente que vive y gana plata gracias a esta fiesta”.

Con turistas que llegaron desde distintos puntos del país e incluso de países vecinos, la capital correntina vivió el sábado la cuarta noche de sus carnavales 2022, una fiesta esperada por unos y cuestionada por otros que no ven con buenos ojos la realización de esta celebración, debido al contexto de crisis ambiental por el que atraviesa la provincia. “Estamos en medio de una crisis y por eso es importante que el carnaval se realice”, dijo la periodista María Mercedes que el sábado estuvo presente en el Nolo Alías desde donde resaltó: “Hay gente que vive de esto, que gana plata con esto y en plena crisis no podemos cerrarle las puertas al turismo” e hizo un llamado a la sociedad: “Hay que sumar, no restar”.

Consideró además que se vienen tiempos difíciles: “Vamos a tener que volver a empezar, ese es un tema interesante para todos, nos va a costar mucho, pero lo vamos a lograr porque somos fuertes”. Con respecto al carnaval María Mercedes contó que la del sábado fue su primera noche de la edición 2022, “vine porque fui invitada por Mavi del diario El Litoral que es un diario que amo y en el que trabajé muchos años, pero además vengo a ver a mi hija y a mi nieto”, contó e inmediatamente remarcó: “Ellos entran en Ara Berá hace más de ocho años, yo soy de Ara Berá”. No obstante, al momento de esta charla la periodista solo había podido ver el desfile de Sapucay: “Sapucay esta bellísima, todavía no vi a Ara Berá, pero me encantó Sapucay, le pondría 10 puntos”, aseguró.

(VAE)