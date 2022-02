Nicolás Cabré emocionó al revelar por qué comenzó a correr maratones

Cuando Nicolás Cabré (42) completó los 42 kilómetros de la maratón de Nueva York, una de las más prestigiosas del circuito oficial, sorprendió a todos por igual, y ahora explicó que su pasión por correr surgió por Rufina (8), la hija fruto de su relación con China Suárez.

"Yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo más que pudiera para estar al lado de Rufi", contó Nico en Cortá por Lozano.

Y explicó: "Cuando saqué la cuenta de que lo único que quiero es verla crecer, dije 'tendría que durar hasta los 80 años para verla con 50 años realizada', o como ella quiera".

Al final, Nicolás Cabré se justificó ante Paula Chaves por su proyección de la vejez: "No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para ponerme los pies sobre la tierra. Dejé de fumar. La dejaba en el colegio e iba al gimnasio de enfrente, el GOU, que hoy es mi casa. Me di cuenta de que salían y corrían, y no me había dado cuenta de que era un club de corredores, y me enganché. Hoy corro y soy la persona más feliz del mundo".

NICOLÁS CABRÉ Y SU SATISFACCIÓN COMO RUNNER

Por otra parte, Nicolás Cabré se explayó sobre el placer que le produce salir a correr: "Los momentos más lindos de correr, o cuando estoy haciendo algo de eso, es cuando me olvido lo que pensé y corrí lo que tenía que correr. Y uno dice 'no sé dónde estaba'. Pasa de todo, según lo que corras y cómo lo corras".

Orgulloso, Cabré se sinceró sobre el cambio radical que implicó el ejercicio en su vida."A mí correr me salvó la vida. Yo lo disfruto, me abrió la cabeza y me llevó a otro lugar. Hoy estoy casi todo el día al aire libre con amigos que se dedican a eso y hablamos de zapatillas, carreras y vas viviendo experiencias".

"Hace poco corrí un triatlón, y vas de la mano con tu entrenador o amigo. Son experiencias que disfruto, y hay muchas cosas que me interesa inculcarle también a Rufi, que de alguna manera me las inculcó ella", cerró Nicolás Cabré.