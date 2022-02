La “felicidad absoluta” de Meza

El correntino Maxi Meza volvió a vestir la camiseta de la Selección argentina en el triunfo frente a Colombia. Tras el encuentro el oriundo de Caa Catí escribió en su cuenta de Instagram, el siguiente mensaje: “Felicidad absoluta, no sólo la de esta noche, sino la de todos estos días q me toco estar en este hermoso lugar. Gracias a este increíble grupo por hacerme sentir uno más desde el primer minuto que llegue, sin notar de esos tiempos q llevan trabajando juntos! Eso habla de por que lograron lo que lograron. Mi Familia y amigos que me acompañaron hoy en el estadio, feliz de verlos ahí! Se ganó, con mucho esfuerzo y eso es lo más importante!