“Hablé mucho con Riquelme”, contó Fernández en su vuelta

El mediocampista Guillermo “Pol” Fernández contó ayer que habló “mucho” con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, en la previa de su regreso por tercera vez al club, en el que será dirigido por Sebastián Battaglia.

“Con Román hablé mucho de fútbol y de la vida. Tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de volver no lo dudé aunque me mantuve al margen porque la negociación se hizo de club a club. Estoy feliz de volver”, expresó el futbolista en la conferencia de prensa de presentación.

“A Sebastián (Battaglia) lo conozco desde hace un tiempo, sé cómo trabaja y estoy para ayudar en lo que me necesiten”, apuntó.

En el acto también estuvieron el presidente, Jorge Amor Ameal, y el colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo del Fútbol junto con otros exfutbolistas de la institución.

El futbolista explicó que su tercer ciclo lo agarra en “un gran momento” aunque deberá ponerse “al día” con sus compañeros que llevan una “pretemporada excelente”.

Fernández, de 30 años, cumplió dos ciclos previamente en Boca y además pasó por Rosario Central, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela y Racing en el país.

Con la camiseta del Xeneize conquistó una Copa Argentina, una Superliga Argentina y una Copa Diego Maradona, aunque ahora pretende ir “por todo”.

En su carrera también festejó con Racing una Superliga Argentina y con Cruz Azul en México con una Supercopa MX, un Torneo Clausura y un Campeón de Campeones.

“No tengo un lugar específico a donde me van a poner, en el medio conozco todos los puestos y no tengo problema. Aportaré lo mío en el puesto que me toque. Vengo a pelear mi lugar. El equipo tiene mucha jerarquía y calidad”, detalló Fernández.

“Con el correr de los años aprendí a tener un poco de todo para aportar lo que mi equipo necesite, antes me caracterizaba por jugar más que por defender, aunque cambié porque el fútbol argentino es muy complejo de lo contrario”, aseguró.

Además, a lo largo de toda la conferencia, el volante repitió que llegó para “pelear un lugar en el equipo” y resaltó una y otra vez que no tiene su puesto “garantizado” por el gran nivel del plantel. “Vine para hacer las cosas bien, el entrenador decidirá después si me toca estar adentro o no. Mi idea es trabajar cada día para complicarlo en la pelea por un lugar, acá es día a día sin dejar de lado la intensidad y estar al cien”, argumentó.

“Conozco a la mayoría de los jugadores, ya pasé a saludar y a la tarde nos veremos de nuevo. Queremos que Boca sea mejor todos los días”, destacó.

“Tendremos mucha competencia interna y eso nos mejorará para afrontar cada torneo. Me parece que tendremos un año muy bueno”, insistió.